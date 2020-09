Nuovo spazio dedicato alle avvincenti notizie su Beautiful, la soap opera americana che narra le vicende di una delle case di moda più famose di Los Angeles. Gli spoiler della puntata trasmessa il 29 settembre annunciano una svolta nello scambio delle culle. In dettaglio, Flo Fulton (Katrina Bowden) confesserà a Liam e Wyatt che la madre di Phoebe è in realtà Hope Logan visto che lei non ha mai partorito in una clinica di Las Vegas.

Beautiful, puntata 29 settembre: Flo vuole svelare la verità a Hope e Liam

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la nuova puntata in onda martedì 29 settembre in Italia raccontano che Flo sarà sempre più decisa a svelare la verità sullo scambio delle culle per levarsi un enorme peso dalla coscienza.

Per questo motivo, la donna chiederà di avere un incontro con il fidanzato Wyatt (Darin Brooks) in quanto deve informarlo di un fatto molto grave.

Durante l'incontro, Fulton dirà a Spencer di aver commesso un grave fatto per aiutare un amico e di aver fatto soffrire tutti. La ragazza dichiarerà di voler parlare anche con Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) in quanto hanno pagato il prezzo più caro in questa faccenda.

Liam giungerà all'improvviso all'incontro, dove inizierà a pressare di domande Flo. Il giovane apparirà sempre più convinto che Phoebe sia in realtà Beth, mentre Steffy non crederà a questa eventualità in quanto ha paura di perdere la neonata che ha cresciuto fin dal primo giorno come fosse sua figlia.

Fulton ammette di non essere la madre di Phoebe

Nel corso della puntata del 29 settembre della soap opera, Liam apparirà certo che Douglas abbia detto la verità sull'identità di Phoebe, tanto da voler avere la conferma decisiva dalla bocca di Flo.

Spencer spingerà Fulton a rivelare il segreto durante un duro faccia a faccia con lei.

In questo frangente, la figlia di Shauna capitolerà ormai stanca di aver mentito per così tanti mesi.

In pratica, Flo comunicherà ai fratelli Spencer di non aver mai partorito prima d'ora e quindi di non essere la madre di Phoebe. Liam sbiancherà dopo tale rivelazione e Fulton confermerà con un filo di voce che la madre della sorella di Kelly è Hope.

Nel frattempo Douglas continuerà a ribadire che la cugina è in realtà Beth davanti ad un'incredula Steffy.

Riassunto puntata 28 settembre

Nella puntata del 28 settembre Liam ha abbracciato fortemente Phoebe dopo aver dato fiducia alla versione rivelata da Douglas. Spencer, infatti, ha compreso che quella bambina non è altro che la figlia avuta da Hope per la quale sente un legame indissolubile. Per questo motivo, ha tentato di convincere Steffy di questa eventualità, sebbene quest'ultima sia apparsa titubante.