Il segreto sullo scambio di culle sta per essere svelato anche nelle puntate italiane di Beautiful. Mancano poche settimane prima che Hope e Liam si ricongiungano a Beth e questo porterà a grandi sconvolgimenti nelle trame e della soap. A pagarne le conseguenze non solo Flo e Reese, ma anche Thomas il quale, ormai smascherato, non perderà occasione per minacciare il figlio Douglas, intimandogli di aiutarlo a riconquistare Hope. Quest'ultima verrà a conoscenza delle minacce proprio dal bambino e proporrà a Liam di chiedere la custodia congiunta di Douglas, per proteggerlo dall'instabilità del padre.

Trame Beautiful: Thomas furioso con Douglas per aver rivelato che Beth è viva

Beth sta per ricongiungersi ai genitori naturali. Tra poche settimane anche in Italia andrà in onda la tanto attesa puntata di Beautiful in cui tutti i sotterfugi e le bugie su Beth/Phoebe veranno alla luce.

Thomas non riuscirà ad impedire a Douglas di rivelare Liam che Phoebe è in realtà Beth, mandando all'aria tutti i suoi piani. Come prevedibile lo stilista sarà furioso con il figlio, tanto da arrivare a minacciarlo per ottenere il suo aiuto nel riconquistare Hope.

Douglas terrorizzato dalle minacce di Thomas, Hope allibita

Stando a quanto già andato in onda negli Usa circa un anno fa, Thomas arriverà dire al piccolo Douglas che se non lo aiuterà a riprendersi Hope, non la rivedrà mai più, proprio come accaduto con la madre Caroline.

Il bambino sarà terrorizzato dalle minacce del padre e non riuscirà a mantenere il segreto, raccontando tutto a Hope.

La giovane Logan resterà allibita di fronte alla crudeltà di Thomas e informerà Liam di quanto appena appreso. Hope chiederà a Spencer la sua disponibilità a chiedere la custodia congiunta di Douglas.

Beautiful, trame Usa: Hope vuole la custodia di Douglas, Liam dissente

In base alle anticipazioni americane di Beautiful si apprende che Liam, dopo aver riflettuto molto sulla richiesta di Hope, non se la sentirà di chiedere la custodia congiunta. Hope nonostante il rifiuto di Liam, porterà avanti da sola la propria battaglia atta a proteggere Douglas da Thomas.

Quest'ultimo intanto, si sarà rifugiato a casa di Vincent, l'amico che, come molti ricorderanno, gli procurò gli stupefacenti utilizzati per drogare Liam.

Thomas attenderà che si calmino le acque, dato che avrà il fiato sul collo del detective Sanchez, il quale, non solo vorrà vederci chiaro sul suo coinvolgimento nel sequestro di Beth, ma sarà convinto che Thomas sia il responsabile della morte di Emma. Riuscirà Hope a togliere la custodia di Douglas a Thomas?

Per non perdere nessuno degli avvenimenti di Beautiful, si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.