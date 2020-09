Mercoledì 9 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:10, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Una vita, scritta da Aurora Guerra. Le vicende di questo episodio saranno incentrate su quanto sta accadendo a Liberto. L'uomo è in attesa del processo che lo vede imputato per la violenza ai danni di Genoveva. Felipe, nel tentativo di farlo scagionare, cercherà di convincere la moglie di Alfredo a ritirare la denuncia, convinto di riuscire a sfruttare a suo vantaggio l'attrazione che la donna prova per lui.

Una vita, anticipazioni: Genoveva è attratta da Felipe

Un nuovo episodio inedito di Una vita attende i fan nel pomeriggio del 9 settembre.

La puntata ruoterà ancora intorno a Liberto e all'infamante accusa di aver abusato di Genoveva. L'uomo è andato via di casa per non esasperare la crisi con Rosina, che non riesce a perdonargli il tradimento con la moglie di Alfredo. Quest'ultima, intanto, non sembra affatto indifferente al fascino di Felipe, che pare essersi accorto della simpatia che la donna nutre per lui.

Felipe parla con Genoveva

Nel corso degli ultimi episodi i telespettatori di Una vita avranno notato non solo l'interesse di Genoveva per Felipe, ma anche la complicità dell'avvocato con la sua domestica Marcia. Un'intesa che nelle prossime puntate porterà a risvolti inaspettati. Restando su quanto andrà in onda il 9 settembre prossimo, Felipe è convinto che in fondo Genoveva non sia così perfida e malvagia come molti credono.

Per questo motivo cercherà nuovamente di parlarle per convincerla a ritirare le accuse contro Liberto.

Una vita, spoiler 9 settembre: Felipe prova a far scagionare Liberto

Felipe proverà dunque con tutte le risorse a sua disposizione a far scagionare Liberto. Nelle puntate successive l'avvocato, inoltre, si avvicinerà parecchio alla sua domestica Marcia, soprattutto dopo aver ricevuto un invito a presenziare a un importante evento che si svolgerà presso l'ambasciata brasiliana.

Felipe, infatti, chiederà proprio a Marcia di accompagnarlo e, durante alcune lezioni che terrà alla donna sul comportamento da tenere durante il ricevimento, tra i due scoppierà l'intesa che li porterà molto vicini a baciarsi. L'avvocato, però, è all'oscuro che la domestica sia in realtà una spia al servizio di Ursula, assoldata dalla Dicenta per spiare liberamente tutte le sue mosse.

La nuova puntata di Una vita terrà con il fiato sospeso i telespettatori, pronti a conoscere gli sviluppi sulle infamanti accuse mosse contro Liberto dalla perfida Genoveva. Per rivedere le puntate della telenovela spagnola già andate in onda basta collegarsi al sito di Mediaset Play.