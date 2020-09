La Serie TV di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno dopo essere arrivata su Canale 5 anche in prima serata, occuperà il piccolo schermo italiano sabato 12 settembre a partire dalle ore 14:20.

Gli spoiler rivelano che Ceyda infastidirà parecchio Sanem Aydin (Demet Özdemir), quando comincerà a manifestare il suo interesse sentimentale nei confronti di Can Divit (Can Yaman). Emre Divit invece non la prenderà affatto bene, quando scoprirà che la sua ex fidanzata Aylin si è alleata con Enzo Fabbri per far fallire la Fikri Harika.

DayDreamer, trama del 12 settembre: Sanem cancella le foto Ceyda

Nel corso dell’episodio della soap opera che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere il 12 settembre prima della messa in onda di Verissimo, al centro dell’attenzione ci sarà Ceyda. Quest’ultima disposta a tutto per conquistare Can si farà scattare delle foto dallo stesso durante il set per rispettare la promessa del giorno precedente. Sanem a causa della gelosia approfitterà di un momento in cui agire indisturbata, facendo sparire dalla macchina fotografica e tutti gli scatti della direttrice della Compass Sport. Intanto Nihat e la moglie Mevkibe continueranno a essere ancora ai ferri corti: i due coniugi infatti comunicheranno soltanto tramite la primogenita Leyla.

Successivamente quando Can si presenterà furioso negli uffici di Enzo Fabbri, non riuscirà a incontrare l’uomo. Quest’ultimo non avrà alcuna intenzione di vendere la sua quota azionaria della Fikri Harika, e delegherà l’ex fidanzata di Emre per poter gestire il suo pacchetto.

Emre litiga con Aylin, il secondogenito di Aziz propone un accordo alla sorella di Leyla

Mentre l’imprenditore italo-francese si nasconderà con la sua assistente che annuncerà al fotografo la sua falsa partenza in Italia, Aylin farà sapere al fratello di Can di essere la rappresentante di Fabbri in agenzia.

Emre dopo essersi scontrato con la sua ex davanti a tutti riunirà i tasselli del puzzle, e capirà che la darklady sta mandando avanti un piano ai danni di Can e della Fikri Harika.

A questo punto Sanem deciderà di parlare con il figlio minore del Divit: quest’ultimo proporrà un accordo alla fanciulla che consisterà nel cacciare Aylin dall'azienda, se anche lei lascerà il suo posto di lavoro. Intanto Osman dopo essere stato contattato per fare un colloquio, avrà un incontro con Leyla in agenzia che non andrà nel migliore dei modi. Per finire Can scatenerà la furia di Deren, non appena le dirà che a presentare la campagna pubblicitaria della Compass Sport sarà Sanem, mentre quest’ultima farà ancora i conti con Ceyda che passerà sempre più tempo con Can.