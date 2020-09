Ludovica Valli ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv. L'ex tronista di Uomini e donne ha confidato di aver superato i suoi problemi di salute. Inoltre ha parlato della favola d'amore che sta vivendo con Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica: i problemi di salute sono superati

Ludovica Valli circa un mese fa aveva rivelato ai suoi follower di non sentirsi bene fisicamente e nemmeno psicologicamente. La sorella minore di Beatrice Valli aveva detto che si stava sottoponendo a degli accertamenti per capire quale fosse l'origine del suo malessere. La modella emiliana, infatti, non si spiegava perché, pur seguendo uno stile di vita sano, le sue condizioni di salute fossero "precarie".

Contattata da SuperGuida Tv, Ludovica Valli in questi giorni ha annunciato di essersi ripresa. Ha spiegato di aver deciso di condividere i suoi problemi di salute con i fan perché l'hanno sempre supportata: "Se oggi sono qui è anche grazie a loro". L'ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato che quando interagisce sui social con i follower lo fa sempre nel rispetto della sua vita privata. D'altronde non ha mai amato fingere e per questo motivo non se l'è sentita di nascondere che stava attraversando un periodo difficile.

'Gianmaria è un uomo che sa cosa significa il rispetto'

Ludovica Valli ha parlato anche della sua vita sentimentale. Attualmente convive con Gianmaria Di Gregorio, e l'influencer emiliana ha voluto ringraziare pubblicamente il compagno per come l'ha sostenuta quando ha attraversato un momento di difficoltà: "Lui è ed è stato bravissimo".

Ha aggiunto che, a differenza di altri, il suo fidanzato è un vero uomo "che sa cosa significa il rispetto verso il rapporto e verso la propria donna". Quando le è stato chiesto di un eventuale matrimonio, la sorella minore di Beatrice Valli ha risposto: "Sarei pronta alle nozze". Tuttavia ha ricordato che in questo momento i fiori d'arancio non rappresentano una priorità per lei e Gianmaria, anche se comunque sogna di formare una famiglia e di diventare mamma.

Durante l'intervista Ludovica si è soffermata anche sulle critiche piovute sulla sorella Beatrice, attaccata per una forma fisica non impeccabile dopo la terza gravidanza. La modella ha detto che, essendo ormai da sette anni attiva sui social network, si è costruita una sorta di "corazza" che le permette di non dare alcuna importanza a commenti negativi e immotivati.

La 23enne comunque ha chiarito che continua a non tollerare l'uso improprio dei social network: "Se c'è una cosa che non accetto nella vita è la cattiveria".

Valli ha parlato anche del rapporto con il padre. Ha affermato che a suo parere nessun rapporto si può "ricucire", ma si può comunque provare a ripartire da zero come sta facendo lei con il genitore.

I progetti per il futuro

L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato di non aver potuto seguire l'ultima edizione di Temptation Island. Siccome vive a Ibiza, è piuttosto complicato essere costantemente aggiornati sui programmi italiani. Per questo motivo ha preferito non commentare quanto accaduto nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

In merito ai suoi progetti professionali per il futuro, la 23enne ha detto che non le dispiacerebbe partecipare a un reality show "ma non in questo momento preciso della mia vita".

Ludovica ha precisato che ha tanti obiettivi da raggiungere gradualmente e che in questi anni è già riuscita a togliersi delle belle soddisfazioni: "Sono fiera di ciò che ho costruito, di ciò che ho fatto e di chi sono oggi".