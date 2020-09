Nel corso degli episodi della soap opera iberica Il Segreto in onda su Canale 5 la seconda settimana di settembre 2020, Pablo farà i conti con un’amara realtà non appena Don Ignacio Solozabal apprenderà che lui e sua figlia Carolina si amano.

Il ragazzo quando saprà dal capitano Huertas che la sua permanenza a Puente Viejo lo espone a dei gravi pericoli, si vedrà costretto a dire addio alla propria amata.

Il segreto, trame fino all'11 settembre: Carolina impedisce a Pablo di fuggire

Dalle anticipazioni relative alle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano dal 6 all'11 settembre 2020, si evince che Manuela tramite diversi sguardi farà capire al padre Ignacio come comportarsi.

Quest’ultimo quando si presenteranno nella sua villa il capitano Huertas e le guardie per fare una perquisizione si recherà subito da Pablo, e scoprirà che il ragazzo ha una relazione con sua figlia Carolina. A questo punto l’uomo d’affari cercherà di trovare una soluzione per proteggere il suo figlioccio. Intanto Damian e Alicia dopo aver iniziato a vedersi senza Matias, decideranno di rapire Don Ignacio. Nel contempo Gunther non demorderà, infatti certo che Onesimo sia vivo continuerà a cercarlo interrogando anche Dolores e Hipolito. Ignacio troverà un accordo con il capitano Huertas per impedire che Pablo venga sottoposto agli arresti domiciliari. Quest’ultimo intanto non riuscirà a darsi alla fuga a causa di Carolina.

Successivamente Marta affronterà Damian, per averla presa in giro davanti agli altri operai della fabbrica. Matias dopo aver cominciato a sospettare che Alicia e Damian stiano tramando alle sue spalle, si confiderà con Marcela. Isabel non permetterà ai suoi figli di mettere piede nel padiglione in cui continuerà a nascondersi Francisca, che ascolterà tutta la conversazione.

Hipolito inscena il funerale di Onesimo, Francisca non si fida di Isabel

Nel frattempo Urrutia farà sapere alla figlia che Don Ignacio sta facendo di tutto per evitare al figlioccio il tribunale militare: a gran sorpresa Alicia sarà convinta che Pablo sia un traditore, poiché si schiererà dalla parte dei repubblicani.

In seguito Alicia e Damian saranno decisi a sequestrare Tomas e Adolfo. Matias quando avrà la conferma che la giovane Urrutia gli ha mentito vorrà scoprire cosa nasconde. Hipolito riuscirà a ottenere da Mauricio la sala municipale per inscenare il falso funerale di Onesimo. Ignacio dopo aver incontrato il giudice insieme a Pablo, dirà a quest’ultimo cosa dovrà fare per essere libero in modo definitivo. Il ragazzo verrà a conoscenza di rischiare la vita rimanendo a Puente Viejo: per tale motivo Pablo accetterà di separarsi per sempre da Carolina.

Nonostante Manuela gli dirà di non approvare la sua decisione, Ignacio non cambierà idea. Intanto Isabel crederà che Adolfo e Marta abbiano una relazione, invece Alicia e Damian otterranno le armi per rapire Adolfo e Tomas.

Fortunatamente a salvare i due fratelli de Los Visos ci penserà Matias. Don Ignacio sarà assalito dai sensi di colpa per aver continuato a non svelare un segreto che custodisce da tanti anni. Francisca dopo aver litigato con Isabel comincerà a sospettare che la marchesa non sia una brava persona.

La partenza di Gunther, Montenegro vuole uscire allo scoperto

Per merito dell’intervento del capitano Huertas, Gunther si convincerà che Onesimo sia morto veramente e se ne andrà via dal quartiere spagnolo. Quando dovrà viaggiare per motivi burocratici, Inigo proporrà a Isabel di approfittare del momento per passare un po’ di tempo con lui. In seguito il capitano Huertas farà sapere a Don Ignacio e Pedro che è accaduto qualcosa di grave a Jaca.

Nel contempo Eulalia e Campuzano organizzeranno una trappola per Francisca.

A questo punto il capitano Huertas spiegherà a Don Ignacio che Pablo potrebbe essere attaccato dai compagni di caserma che l’hanno denunciato se partirà. Damian e Alicia invece non vorranno sottostare alle regole di Matias. Onesimo sarà intenzionato a produrre la pasta dentifricia, mentre a Puente Viejo ferveranno i preparativi per le feste natalizie. Don Filiberto e Mauricio apprenderanno quanto accaduto a Pablo da Don Ignacio. Infine non appena Francisca le dirà di voler uscire allo scoperto, Isabel farà dei salti di gioia grazie a una telefonata che riceverà.