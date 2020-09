Continuano le vicende dei protagonisti della soap turca DayDreamer - Le Ali Del Sogno. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 13 e il 19 settembre si preannunciano ricche di colpi di scena. Can e Sanem riusciranno finalmente a vivere il loro amore nonostante tutti i sabotaggi messi in atto da Aylin ai danni di Sanem. Per Leyla arriverà un primo tenero momento con Emre e sarà sorpresa da suo padre che non perderà occasione per spifferare tutto a Mevkibe.

L'azienda si sposterà a casa Divit

Can a differenza di Deren si mostrerà molto calmo e per nulla agitato. Vista l'agitazione crescente in azienda, il maggiore dei Divit deciderà di invitare Sanem e tutti i colleghi a casa sua in modo tale da poter stimolare la loro creatività in un ambiente diverso.

La madre di Sanem deciderà di recarsi a casa dell'uomo per controllare che questa non sia una scusa inventata da sua figlia per rimanere sola con il suo capo. Al suo arrivo verrà accolta con gioia da tutti i dipendenti desiderosi di assaporare le sue prelibatezze culinarie. Can in seguito, proporrà a Sanem di preparare un discorso per l'evento della campagna inaugurale Compass Sport su cui ha lavorato con passione e dedizione. Arriverà la sera dell'evento dove tutti saranno presenti e lì Can e Sanem conosceranno il signor Mackinnon.

La cattiveria di Aylin

Aylin danneggerà di proposito i file di Sanem in cui è conservata la sua presentazione per il lancio della campagna pubblicitaria, ma nonostante ciò la donna riuscirà comunque ad andare avanti in maniera brillante esponendo con entusiasmo la sua idea.

Dopo la presentazione Sanem sarà ancora vittima di Aylin che pagherà una cameriera per farle versare del vino addosso così da rovinarle il vestito. Sempre per opera della cameriera assoldata da Aylin rimarrà chiusa in bagno, ma sarà Can a trovarla e insieme decideranno di abbandonare la festa per concludere la serata da soli a casa di lui.

Dopo la romantica serata, Can la riaccompagnerà a casa e sarà proprio in quel momento che verranno sorpresi da Melahat. Quest'ultimo vedrà anche Emre riaccompagnare a casa Leyla e il loro primo approccio amoroso. Il giorno seguente Melahat non perderà occasione per spifferare tutto a Mevkibe.

La promozione di Sanem

Il lancio della nuova campagna pubblicitaria si rivelerà un enorme successo per l'azienda Divit e per questo motivo Can deciderà di promuovere Sanem come Copywriter. In azienda la promozione di Sanem non verrà vista di buon occhio infatti Deren e Guliz cominceranno a pensare che l'abbia ottenuta solo perché si è fidanzata col capo. I due fidanzatini, incuranti di quanto si dice in giro fuggiranno dall'ufficio per tornare a casa di lui, dove passeranno dei teneri momenti romantici insieme. Intanto J.J farà di tutto per giustificare la loro assenza. Osman verrà ingaggiato per un nuovo ruolo in una serie e per girare alcune scene porterà il regista nel suo quartiere che ne rimarrà affascinato.

L'uomo deciderà di girare alcune scene nel negozio di Mevkibe scatenando l'invidia di Aysun. Muzaffer irromperà nel negozio sparando dei colpi di pistola in aria per sedare la discussione tra sua madre e quella di Sanem.