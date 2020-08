Cambia la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Canale 5 che, a partire da lunedì 7 settembre, dovrà cedere il testimone a Uomini e donne. Il ritorno del dating show di Maria De Filippi, contrariamente a tutte le aspettative, è stato anticipato al primo lunedì del prossimo mese e da quel momento in poi non ci sarà più spazio, nella fascia oraria 14:45-16:05, per le vicende sentimentali di Can e Sanem, che hanno appassionato milioni e milioni di spettatori durante tutta l'estate.

Ritorna Uomini e Donne e prende il posto di DayDreamer da lunedì 7 settembre 2020

Ad annunciare il ritorno ufficiale di Uomini e Donne a partire da lunedì 7 settembre sono stati i promo che in queste ore circolano sulla rete ammiraglia del Biscione ma anche un post ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione di Canale 5.

Ormai, quindi, non ci sono più dubbi sulla data d'inizio del talk show sentimentale che andrà a prendere il posto della fortunata soap opera turca con protagonista Can Yaman. E cosa ne sarà a quel punto delle restanti puntate di DayDreamer - Le ali del sogno? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della soap, curiosi di scoprire come andrà a fine la tormentata storia d'amore tra i due protagonisti.

Qualche settimana fa Mediaset, attraverso un tweet ufficiale, aveva reso nota la decisione di non interrompere DayDreamer a partire dal mese di settembre. Tra le ipotesi fatte vi era quella di una possibile alternanza della soap turca con Il Segreto, la soap opera spagnola con protagonista Donna Francisca, di cui quest'anno andrà in onda l'ultima stagione di sempre.

Ancora incerto il futuro della soap opera DayDreamer con Can Yaman

In alternativa, sempre dal tweet Mediaset, si ipotizzava che DayDreamer sarebbe tornata in onda al termine delle puntate inedite de Il Segreto, che dovrebbe chiudere i battenti per dicembre 2020. Sta di fatto che al momento, da parte del Biscione, non ci sono nuove comunicazioni ufficiali su quello che potrebbe essere il futuro della serie turca a partire dal prossimo 7 settembre.

Di sicuro, però, il prossimo lunedì 31 agosto prenderà il via una nuova settimana di programmazione e gli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 si preannunciano scoppiettanti. Gli spoiler della soap rivelano che Sanem, dopo aver esagerato un po' con l'alcool finirà per baciare Can. Emre, invece, sarà protagonista di uno spiacevole incidente automobilistico che metterà a repentaglio la sua stessa vita. Can, avendo litigato con suo fratello poco prima dello schianto, si sentirà profondamente in colpa per quello che gli è successo.