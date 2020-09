È arrivata la conferma per la nuova programmazione di DayDreamer. Dopo tante indiscrezioni e smentite è arrivata l'ufficialità direttamente dai canali d'informazione Mediaset: da sabato 26 settembre la Serie TV andrà in onda solamente una volta alla settimana.

DayDreamer in onda solo il sabato

Una notizia che potrebbe non piacere ai fan di DayDreamer, vista la presenza minima nel palinsesto di Canale 5. Dopo tanti stravolgimenti di programmazione, si è arrivati all'ufficialità: la serie tv turca rimarrà in onda, ma verrà trasmessa solamente il sabato. Non è l'unica modifica che verrà apportata, infatti anche la durata della messa in onda verrà diminuita: si passerà dalla programmazione di due episodi a uno, che inizierà alle 15:05, prima della messa in onda di Verissimo.

Prima di giungere alla puntata del 26 settembre, però, DayDreamer verrà trasmesso per un'altra volta di domenica. Infatti un altro episodio andrà in onda il 20 settembre a partire dalle 16:23, una puntata in cui i telespettatori avranno l'opportunità di vedere l'amore tra Can e Sanem consolidarsi sempre di più. Infatti il fotografo organizzerà un serata speciale presso la sua casetta nel bosco e la ragazza farà tutto all'insaputa dei genitori, visto che non sapranno che la loro figlia sta insieme al giovane Divit.

Quella stessa sera, però, un ladro entrerà a casa Aydin e Leyla, che sarà a conoscenza dei piani della sorella, cercherà di rintracciarla, ma senza riuscirci, per questo motivo chiederà aiuto a Emre e in questa occasione il giovane Divit scoprirà che suo fratello e Sanem stanno insieme.

DayDreamer, il quarto programma più visto su Canale 5 del 19 settembre

La nuova programmazione di DayDreamer ha tenuto con il fiato sospeso tanti telespettatori. Dopo essere stata rimossa dal daily per lasciar spazio a Uomini e Donne, la serie tv è approdata inizialmente in prima serata, per poi approdare nel weekend.

Visti i continui cambiamenti, quella del sabato potrebbe anche non essere la sua collocazione definitiva. La serie, infatti, ha ancora un lungo percorso davanti a sé, visto che non si è ancora arrivati nemmeno alla metà della messa in onda della prima e unica stagione (che nella produzione originale turca è composta da 51 puntate della durata di circa due ore).

Con un solo episodio a settimana (che in Italia è stato tagliato a 45 minuti), la programmazione potrebbe protrarsi anche nel 2021.

Intanto, nella giornata del 19 settembre, DayDreamer è stato il quarto programma più visto su Canale 5, con 2.431.000 spettatori, preceduto solamente da Tu si que vales, Paperissima Sprint e Beautiful (quest'ultimo ha ottenuto 2.530.000 spettatori).