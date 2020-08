Cambiamenti in vista nel palinsesto di DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera turca di Canale 5 che vede protagonista Can Yaman, la quale continua a ottenere risultati d'ascolto incredibili in daytime. Nonostante il grande successo, però, a partire dal prossimo 5 settembre ci saranno delle novità importanti riguardanti la programmazione della serie televisiva che non sarà più trasmessa tutti i giorni, così come è accaduto per tutta l'estate.

La nuova programmazione di DayDreamer dal 5 settembre

Le anticipazioni del nuovo palinsesto di Canale 5, riguardante la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che la soap con Can Yaman non sarà più trasmessa quotidianamente per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che riaprirà i battenti a partire da lunedì 7 settembre.

Così per DayDreamer si apriranno le porte del palinsesto del sabato pomeriggio. Già a partire dal 5 settembre, la soap si sposterà al sabato con la messa in onda dei nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena e novità. L'orario di messa in onda resta confermato alle 2 e 45 del pomeriggio, proprio come è già accaduto in estate.

Oltre a questa nuova collocazione, la soap opera arriverà anche in prima serata sempre su Canale 5. Lunedì 7 settembre, infatti, Mediaset ha deciso di puntare sulla messa in onda di un appuntamento speciale con DayDreamer, che sarà trasmesso dalle 9 e 20 di sera alle 11.30 circa. Una notizia che sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi fan e spettatori della serie turca che ha stregato il pubblico italiano.

I colpi di scena anche nel corso delle prossime puntate della soap non mancheranno. Gli spoiler riguardanti le nuove trame rivelano che Sanem si ritroverà a fare i conti con la perfidia della mamma di Can, Huma, la quale proverà in tutti i modi a metterla in grande difficoltà.

Gli spoiler di DayDreamer: Huma proverà a dividere Can e Sanem

La donna, infatti, crede che Sanem sia la responsabile dell'attuale fallimento dell'azienda e proprio per questo motivo cercherà in tutti i modi di allontanarla da suo figlio. Ne approfitterà durante la nuova campagna pubblicitaria con la Compass Sport, provando in tutti i modi a spingere la proprietaria Ceyda tra le braccia di suo figlio.

Riuscirà Huma nel suo diabolico intento oppure dovrà arrendersi all'amore di Can e Sanem?

Ma non è finita qui, perché le ultime anticipazioni di DayDreamer rivelano che il fotografo dovrà fare i conti anche con l'ennesimo tradimento professionale. Questa volta a pugnalarlo alle spalle sarà Deren, la sua stretta collaboratrice, la quale stringerà accordi con Aylin. Nel momento in cui la verità verrà a galla, Can non esiterà a mandarla via dalla sua azienda.