Da quando su Canale 5 ha preso il via una nuova edizione di Uomini e Donne, la soap opera DayDreamer - le ali del sogno ha subito un cambio di programmazione. Invece di andare in onda dal lunedì al venerdì, infatti lo sceneggiato turco ambientato a Istanbul, fa compagnia ai telespettatori il sabato e la domenica.

Nel corso della puntata del 13 settembre 2020, che verrà trasmessa a partire dalle ore 15:50 alle 16:35, Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) dopo aver appreso dei pettegolezzi sulle sue figlie deciderà di recarsi alla villa di Can Divit (Can Yaman) portando con sé degli involtini fatti in casa.

L’intento della moglie di Nihat in realtà sarà quello di controllare che il fotografo e Sanem (Demet Özdemir) non stiano lavorando da soli.

Al suo arrivo la signora Mevkibe riceverà una calorosa accoglienza dai colleghi della sua secondogenita, che sono parecchio affamati e non vedranno l’ora di fare uno spuntino.

DayDreamer, trama domenica 13 settembre: la moglie di Nihat ottiene l’indirizzo del primogenito di Aziz

Gli spoiler dell’episodio della serie tv che occuperà la rete ammiraglia Mediaset domenica 13 settembre 2020, raccontano che Can - pur essendo abbastanza alterato - riuscirà a mantenere la calma. La direttrice creativa Deren, a differenza del proprio capo, invece avrà un atteggiamento aggressivo.

A questo punto il fotografo riunirà Sanem, CeyCey e tutti gli altri impiegati nella sua abitazione per ultimare la campagna pubblicitaria per la Compass Sport.

I dipendenti della Fikri Harika dopo aver cambiato location lavorativa, riusciranno a essere più creativi. Intanto Mevkibe, quando Sanem le dirà di essere in procinto di andare a casa di Can per lavorare fino a tardi insieme ai suoi colleghi, riuscirà ad ottenere l’indirizzo.

Mevkibe prepara del cibo per i dipendenti della Fikri Harika, Sanem e Can conoscono Mackinnon

La moglie di Nihat finirà per presentarsi a casa del primogenito di Aziz, per verificare che Sanem non l’abbia presa in giro. La signora Aydin offrirà all’intera troupe tutto il cibo cucinato da lei, che verrà gradito parecchio da Can.

Per finire il fotografo convincerà la figlia minore di Mevkibe a prepararsi un discorso per la festa che si terrà l’indomani per la Compass Sport. All’evento non mancherà nessuno e Can rimarrà senza parole quando vedrà Sanem con indosso uno splendido vestito blu. Il fratello di Emre e l'aspirante scrittrice, dopo essersi fatti dei complimenti reciproci, grazie a Ceyda avranno modo di fare la conoscenza del signor Mackinnon, che si rivelerà essere un famoso fotografo.