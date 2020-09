La dodicesima stagione della soap opera spagnola Il Segreto è sempre più ricca di intrighi. A movimentare le trame degli episodi italiani, è sicuramente anche il triangolo amoroso formato da Rosa Solozabal (Sara Sanz), Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja) e Marta (Laura Minguell). Le anticipazioni rivelano che la secondogenita di Ignacio avrà l’ennesimo attacco di gelosia nei confronti della sorella maggiore, quando intuirà che il suo fidanzato ha smesso di lavorare nell’azienda per colpa sua.

Rosa convinta che la relazione tra il fratello di Tomas e Marta non sia ancora terminata, avrà un duro confronto con quest’ultima.

Fortunatamente la promessa sposa di Adolfo proprio quando starà per picchiare la sorella, farà un passo indietro poiché si renderà conto in tempo della gravità di tale gesto.

Il segreto, spoiler: Marta diventa consigliera comunale di Puente Viejo

Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Rosa perderà le staffe per amore. Tutto avrà inizio quando Marta accetterà di diventare consigliera comunale di Puente Viejo su richiesta del sindaco Mauricio. La giovane Solozabal potrà contare sin da subito sul supporto di Matias e Inigo. La fanciulla inoltre dimostrerà di tenere ai cittadini del quartiere, visto che si servirà dell’aiuto del padre Inigo per far arrivare un nuovo medico avviando una sorta di raccolta fondi.

L’obiettivo principale di Marta sarà soprattutto quello di far curare i più bisognosi. La giovane dopo non essere riuscita a racimolare tanto denaro non avrà altra scelta oltre a quella di rivolgersi ad Isabel, proprio quando la donna trascorrerà le festività natalizie con il destinatario delle sue misteriose telefonate.

A questo punto Marta chiederà aiuto ad Adolfo, che approfitterà dell’occasione per esigere di sapere dalla sua ex se è riuscita a dimenticarsi di lui. La giovane Solozabal e il fratello di Tomas purtroppo non faranno altro che litigare.

Adolfo smette di lavorare nella fabbrica di Ignacio, Rosa furiosa con la sorella maggiore

In seguito Adolfo pur essendo stato appena assunto nella fabbrica di Ignacio comincerà ad avere il timore di poter essere sostituito da Pablo, quando saprà che si tratta del figlio illegittimo del suo datore di lavoro. Su consiglio del fratello e al termine di un confronto con il suocero, il figlio maggiore della marchesa de Los Visos darà le sue dimissioni e tornerà a lavorare nella miniera della madre. Rosa quando verrà messa al corrente del licenziamento del suo fidanzato non farà fatica a capire che si è rifiutato di rimettere piede nella fabbrica, a causa del battibecco avuto con sua sorella per la storia del dottore.

La secondogenita di Ignacio non perderà tempo per presentarsi al comune e per la troppa rabbia sarà in procinto di aggredire Marta, che per fortuna la farà desistere dal suo intento.

Il giorno seguente Rosa si comporterà in modo diverso con la sorella maggiore, infatti oltre a dirle scusa le chiederà una mano per risollevare l’umore di Carolina. Quest’ultima continuerà a essere disperata, per il fatto di aver scoperto che lei e Pablo non possono stare insieme poiché sono figli dello stesso padre.