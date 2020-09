Il Segreto, la soap opera iberica che viene trasmessa da Mediaset su Canale 5, continua a tenere compagnia ai telespettatori italiani che seguono le vicende dei personaggi di Puente Viejo. Le anticipazioni relative alla settimana che va dal 13 al 18 settembre rivelano che Eulalia metterà un annuncio su un giornale. Francisca Montenegro inizierà ad avere paura che la domestica Antonita possa tenderle una trappola, mentre Matias chiederà perdono a Marcella.

Il Segreto, le anticipazioni 13-18 settembre: Tomas geloso dell'abbraccio tra Marcela e Matias

Nel dettaglio, gli spoiler della prossima settimana di programmazione de Il Segreto fino al 18 settembre, rivelano che Ignacio farà sapere a Pablo per quale motivo è considerato il colpevole della morte di tante persone e degli arresti che si sono verificati a Madrid dopo le sue dichiarazioni.

Intanto Isabel metterà al corrente Inigo che non può partire insieme a lui. Non credendo alla giustificazione della donna, Maqueda comincerà a fare delle investigazioni in merito. Tomas sarà accecato dalla gelosia dopo aver visto Marcela e Matias abbracciarsi, tanto che confiderà i suoi problemi d'amore ad Adolfo. Marta esigerà che suo padre ingaggi un nuovo operaio che ha piu esperienza nella produzione di barattoli. Tuttavia Solozabal darà il posto di lavoro al ragazzo di Rosa. Damian, Alicia e Matias avranno una discussione a causa della loro idea diversa sulla politica. Nel frattempo Mauricio sarà intenzionato a creare un consiglio comunale rappresentato da gente normale che vive a Puente Viejo.

Ignacio non accetterà la proposta del sindaco, mentre Marta si candiderà volontaria pur di non lavorare a stretto contatto con Adolfo. Nel frattempo Huertas darà dei suggerimenti a Pablo sull'atteggiamento che dovrà avere per evitare di essere arrestato quando lascerà la città iberica. Gli spoiler de Il Segreto 13 al 18 settembre, inoltre, rivelano che Isabel darà il permesso a suo figlio Adolfo di cominciare a lavorare per Ignacio.

Encarnacion farà sapere, ingenuamente, ad Alicia di Pablo e tutto quello che succede in villa. Intanto la marchesa si mostrerà felice di partire e trascorrere le feste natalizie insieme alla misteriosa persona con cui parla spesso al telefono.

Matias chiede perdono a Marcella, Francisca si accorge dell'annuncio di Eulalia

Antonita sarà preoccupata poiché in assenza della sua padrona dovrà occuparsi da sola di Francisca. Il giovane De Los Visos, invece, regalerà un anello di fidanzamento a Rosa, mentre Mauricio offrirà a Matias l'opportunità di diventare consigliere comunale del paese. Tomas cercherà di mettere in guardia Adolfo, in quanto avrà il dubbio che sua madre abbia accettato di farlo lavorare con Ignacio solamente per aver una spia vicino al suo nemico. Nel frattempo Pablo sceglierà di non partire opponendosi all'ordine di Solozabal. A questo punto quest'ultimo proverà a far capire al ragazzo che l'unica soluzione per salvarsi è quella di recarsi in America.

Isabel dirà chiaramente a Inigo che si ritiene una donna libera. Francisca, invece si accorgerà dell’annuncio pubblicato su un giornale da Eulalia, per farla uscire finalmente allo scoperto. Successivamente la Montenegro intuirà che la marchesa resterà fuori casa per due settimane. Temendo di essere prigioniera, la dark lady metterà in atto un piano per fuggire dal suo posto segreto, La Habana. Per finire Matias chiederà a Marcela di perdonarlo di tutti gli errori che fatto con lei e con la piccola Camelia.