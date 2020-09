Le anticipazioni americane di Beautiful, riguardanti ciò che accadrà subito dopo il ritrovamento di Beth, vedranno Flo in carcere e le famiglie Logan e Forrester furiose con lei per il crimine commesso. In particolare Quinn si rifiuterà di aiutarla a uscire di prigione e pretenderà che anche Shauna lasci Villa Forrester. Flo, consapevole di aver fatto del male a molte persone, non biasimerà né la madre di Wyatt, né tutti i membri delle famiglie Forrester e Logan.

Beautiful, trame Usa: Flo arrestata per la complicità nello scambio di culle

Prossimamente anche i fan italiani di Beautiful assisteranno alla tanto attesa rivelazione su Beth.

La bambina tornerà finalmente tra le braccia di Liam e Hope, mentre Steffy sarà disperata all'idea di doversi separare dalla bambina che ha considerato sua figlia. Le conseguenze per Flo Fulton saranno inevitabili. La giovane infatti, verrà arrestata dalla polizia con l'accusa di sequestro e truffa. In attesa che anche Reese paghi per il crimine commesso, Flo in carcere riceverà la visita della madre Shauna.

Spoiler Beautiful: Shauna cerca di consolare Flo in carcere, Quinn la ripudia

Secondo quanto già andato in onda nelle puntate americane, Shauna cercherà in qualche modo di consolare la figlia, ma non potrà nasconderle il fatto che tutti siano contro di lei. Quinn infatti, si rifiuterà di pagare la cauzione per farla uscire dal carcere e intimerà Shauna di lasciare immediatamente Villa Forrester.

Nessun aiuto arriverà da Quinn, né tantomeno dalla famiglia Forrester. Anche Ridge sarà furioso con la giovane, rea di aver fatto del male ai suoi figli. Shauna, nel tentativo di consolare la figlia, le ricorderà che anche lei è una vittima, manipolata prima da Reese e poi da Thomas.

Flo ripudiata da tutti dopo la verità sullo scambio di culle

In carcere Flo apprenderà anche dell'incidente occorso a Thomas e rimarrà sconvolta nell'apprendere che il ragazzo è caduto dalla scogliera a causa di Brooke. Questo farà capire alla giovane Fulton come la famiglia Logan sia capace di tutto pur di proteggere la propria famiglia.

Le Logan, con Hope in testa, non ne vorranno più sapere di Flo, la quale ormai ripudiata da tutti si ritroverà solo con l'appoggio della madre Shauna. Quest'ultima intanto, le ricorderà che anche Thomas dovrà pagare per il suo crimine. Il ragazzo, però, avrà un importante alleato: il padre Ridge. Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di proteggerlo, evitando che il figlio finisca in prigione.