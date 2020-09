Prosegue la messa in onda della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso delle prossime settimane di programmazione, Leyla Aydin (Oznur Serceler) pur avendo scelto di rimanere al fianco di Osman Isik (Aly Yagci) dimostrerà di non essere del tutto sicura dei suoi sentimenti. La giovane sarà parecchio turbata con l'avvicinarsi del suo matrimonio con il macellaio.

In particolare il cuore della sorella di Sanem continuerà a battere per Emre Divit (Birand Tunca), che nel frattempo non si rassegnerà all’idea di aver perso la propria amata.

DayDreamer, anticipazioni turche: Leyla si rende conto di non amare Osman

Gli spoiler degli episodi già andati in onda in Turchia, dicono che Leyla si fidanzerà con Osman a causa della malvagia Aylin. Quest’ultima farà credere alla segretaria della Fikri Harika di essere tornata tra le braccia del suo ex Emre. A questo punto la sorella di Sanem e il macellaio intraprenderanno una relazione sentimentale a tutti gli effetti, che sarà ufficializzata anche in presenza di Mevkibe e Nihat, i genitori della fanciulla. Leyla non pare voler tornare indietro, nemmeno quando Emre le dirà che tra lui e la sua ex in realtà non c’è stato nessun ritorno di fiamma. La primogenita degli Aydin non cambierà idea e pare essere convinta di voler sposare Osman, con la certezza che sia l’uomo adatto per lei.

In seguito ci sarà un colpo di scena, con Aylin che finirà in carcere con l’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri.

Nonostante ciò Leyla pare voler rimanere ferma nella decisione presa, anche quando il figlio minore di Aziz farà di tutto per farsi perdonare. La fanciulla inoltre, sapendo che i propri cari non approverebbero il suo atteggiamento qualora dovesse tergiversare sul matrimonio, passerà sempre più tempo con Osman pur facendo capire di non amarlo.

Il macellaio organizza il suo matrimonio, la primogenita degli Aydin si confida con la sorella

Il disinteresse della sorella di Sanem sarà sempre più evidente e la freddezza nei confronti del suo futuro sposo aumenterà quando lo stesso si occuperà dei preparativi della cerimonia. Il macellaio - dopo essersi accorto dell’insicurezza della propria amata - le chiederà se veramente vuole diventare sua moglie: anche in tale circostanza Leyla non sarà sincera con Osman.

Quest’ultimo, anche se non farà fatica a notare la tristezza della primogenita degli Aydin, le chiederà di andare a vedere insieme una casa in cui andranno a vivere dopo aver pronunciato il fatidico "sì, lo voglio".

Leyla addirittura darà l’impressione di non voler baciare sulle labbra Osman. La ragazza, dopo aver finito di lavorare, farà sapere a Sanem di non sapere cosa prova per il macellaio. Per concludere la segretaria della Fikri Harika prenderà una decisione affrettata al termine di una lite accesa con Emre.