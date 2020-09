La soap opera Il Segreto è tornata da poco a intrattenere i telespettatori di Canale 5 con gli episodi dell’ultima stagione. Nelle future puntate della soap ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio femminile.

Si tratta di Maria Jesus, la madre biologica di Pablo Centeno, ed ex amante di Ignacio Solozabal. Mentre il figlioccio di quest’ultimo farà dei salti di gioia per aver conosciuto colei che l’ha partorito, l’uomo d’affari darà l’impressione di non aver gradito per niente l’arrivo della donna che ha amato.

Il Segreto spoiler: Pablo e Carolina apprendono di essere fratello e sorella

I fan italiani della telenovela scritta da Aurora Guerra, nel corso di questi mesi hanno assistito al ritorno di Pablo.

Quest’ultimo dopo aver disertato l’esercito militare si è rifugiato a La Casona con l’aiuto di Carolina. Ignacio non appena è venuto a conoscenza della fuga del suo figlioccio, invece di puntargli il dito contro l’ha invitato ad abbandonare Puente Viejo per non fargli subire delle rappresaglie da parte dei rivoltosi decisi a fargliela pagare. Gli spoiler spagnoli rivelano che Pablo dopo aver detto addio a Carolina, rimetterà subito piede nella dimora della fanciulla e verrà a conoscenza di una scoperta inaspettata. In particolare il ragazzo saprà finalmente di essere figlio illegittimo di Ignacio: quest’ultimo confesserà la verità a Pablo quando gli dirà di amare la sua terzogenita Carolina.

Pur avendo appreso di essere fratello e sorella, Centeno e Carolina non saranno disposti a mettere fine alla loro storia d’amore. Nel contempo Pablo farà delle indagini per apprendere l’identità della madre, e scoprirà che la donna è ancora in vita. A questo punto il ragazzo vorrà rintracciare colei che l’ha messo al mondo a tutti i costi.

Centeno conosce la madre Maria Jesus, Ignacio irritato

Intanto Carolina anche se da una parte sarà contenta nel vedere Pablo intenzionato a conoscere la propria madre, avrà il timore di perderlo per sempre. In seguito il ragazzo continuerà ad avviare le sue ricerche e scoprirà che sua madre era l’amante di Ignacio, e che entrambi strinsero un accordo in passato con una grande somma di denaro per non fargli scoprire le sue vere origini.

Mentre Carolina si sfogherà con Marta, il ragazzo dirà ad Ignacio di aver bisogno del suo aiuto per poter conoscere sua madre. Nel corso di una mattina Pablo riceverà una misteriosa lettera, attraverso cui apprenderà di doversi presentare alla locanda nell’ora prestabilita. A gran sorpresa Centeno incontrerà la madre Maria Jesus, che dopo aver abbracciato il proprio figlio si recherà alla villa dei Solozabal.

L’arrivo della new entry destabilizzerà Rosa e Marta, che si scaglieranno contro il genitore per aver tradito loro madre. Intanto Maria Jesus spiegherà a Pablo di averlo abbandonato per consentirgli di avere una vita agiata al fianco del padre Ignacio. Successivamente madre e figlio recupereranno il tempo perso, passando dei bellissimi momenti insieme.

Infine Maria Jesus accetterà su consiglio di Pablo e Carolina di fare la conoscenza di Rosa e Marta: in tale occasione Ignacio farà fatica a nascondere la sua contrarietà, quando vedrà la sua ex fiamma in compagnia delle sue figlie.