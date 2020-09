Nelle prossime puntate di DayDreamer i rapporti tra Can e Sanem saranno ancora incrinati, soprattutto per la presenza nelle loro vite di Polen e Yigit. La prima, ex fidanzata di Can, partirà a breve insieme a quest'ultimo nei Balcani, mentre Yigit sarà il nuovo capo di Sanem (è proprietario di una casa editrice). Il ragazzo è anche il fratello di Polen e insieme lavoreranno a un ricettario turco di prossima pubblicazione.

Sanem viene 'rapita' da Can

Per cercare di arricchire il ricettario, Polen deciderà di parteciperà insieme a Can a un workshop di cucina, a cui sorprendentemente prenderanno parte anche Yigit e Sanem (nemmeno i due fratelli saranno a conoscenza della rispettiva partecipazione).

Ovviamente tra Can e Sanem si scatenerà una forte gelosia e si creerà una grossa tensione, soprattutto quando Sanem "per errore" verserà sopra Polen una brocca d'acqua, per questo motivo tutt'e quattro decideranno di abbandonare il workshop.

Questa decisione, però, non appianerà le acque, soprattutto quando Yigit proporrà a Sanem di continuare a cucinare a casa sua. Can, pieno di gelosia, cercherà d'impedire alla ragazza di andare via con Yigit, ma lei gli ribadirà che non può decidere sulla sua vita. Lui vorrà parlarle, ma lei si rifiuterà, così Can farà un gesto del tutto inaspettato: la caricherà sulle sue spalle e la porterà via, dicendole che insieme andranno in un posto. Polen sarà furente, cercheranno di seguirli con Yigit, ma non ci riusciranno.

Huma si finge malata per separare Can da Sanem

Can e Sanem giungeranno insieme in una casetta in montagna. La ragazza all'inizio si mostrerà stizzita, dichiarandosi "in silenzio stampa" e rifiutando qualsiasi cosa le offra il fotografo, ma alla fine i due inizieranno a parlare e proveranno a chiarirsi, fino a quando Sanem ne combinerà una delle sue.

Mentre sarà sola in casetta riuscirà a fuggire con una motoslitta, ma purtroppo il mezzo rimarrà senza benzina e la ragazza sarà dispersa in montagna. Sarà Can a trovarla, ma la sera starà calando, così i due non riusciranno a rientrare nella loro casetta, ma troveranno un piccolo rifugio dove trascorrere la notte.

La mattina seguente raggiungeranno una stazione sciistica, dove la coppia ritroverà una certa alchimia. Nessuno però immaginerà che quei bei momenti saranno al capolinea.

Polen, arrabbiata con Can, parlerà della vicenda a Huma, che escogiterà immediatamente un piano per separare i due ragazzi e far rientrare Can a casa. Chiamerà Emre e si fingerà malata. Ovviamente gli ribadirà di non dire nulla a Can, ma il giovane Divit non esiterà a chiamare il fratello, che deciderà di rientrare immediatamente a casa. Tale mossa riuscirà ad allontanare Can da Sanem?