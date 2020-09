Le schermaglie amorose tra Can e Sanem terranno banco nelle prossime puntate di DayDeamer - Le ali del sogno: secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, spinto da una forte gelosia, Divit arriverà a rapire la bella Aydin per portarla in un luogo lontano da tutto e tutti. Il fotografo, però, dovrà fare i conti con sua madre: Huma, infatti, organizzerà un perfido piano per fare il modo che la coppietta faccia rientro a Istanbul il prima possibile. Polen, ex del fotografo, si alleerà con la mamma dei Divit per dividere Can e Sanem.

Can geloso di Sanem e Yigit

Si fanno sempre più appassionanti le anticipazioni di DayDreamer: seguendo le ultime news provenienti dalla Turchia, infatti, ben presto Can e Sanem arriveranno ad allontanarsi pur amandosi ancora molto.

Il fotografo, infatti, deciderà di lasciare la città con la sua ex Polen per svolgere un nuovo lavoro. Divit, dopo aver scoperto che Sanem ha venduto la sua fragranza a Fabbri, vorrà allontanarsi da lei, anche sapendo che lo ha fatto per salvarlo dal carcere. Questa crisi permetterà a Yigit, capo di una casa editrice, di intrufolarsi nella vita di Aydin che inizierà a lavorare per lui.

Infatti, Sanem, dopo aver conosciuto Yigit per un caso fortuito (il nuovo personaggio la investirà con l'auto) deciderà di lasciare l'agenzia pubblicitaria per non dover rivivere ogni giorno tutti i momenti che la vedevano vicina a Can. Quest'ultimo non sarà indifferente all'avvicinamento di Yigit e della sua ex, anzi ne sarà piuttosto geloso.

Per un caso del destino, Can e Polen si ritroveranno allo stesso corso di cucina seguito da Sanem e Yigiy e il fotografo deciderà di rapire la scrittrice e di portarla in uno chalet.

Huma trama contro Sanem e il figlio

I due protagonisti si ritroveranno così in montagna lontani da tutti: anche se in un primo momento Sanem deciderà di stare in silenzio con il broncio, alla fine i due decideranno di parlarsi senza mancare di lanciarsi frecciatine a vicenda.

Sanem tenterà anche di fuggire dando vita a un siparietto divertente in cui Can sarà costretto a soccorrerla. Polen e Yigit capiranno che i due sono insieme e la scienziata chiamerà Huma per farsi aiutare in questa situazione.

La mamma di Can chiamerà Emre dicendogli di essere stata ricoverata per un malore, ma chiederà di non dire nulla a Can.

Il minore dei Divit, come Huma aveva ipotizzato, chiamerà subito il fratello il quale sarà costretto ad interrompere la sua fuga con Sanem per occuparsi della salute della mamma. I due torneranno a Istanbul con grande gioia di Polen, però il riavvicinamento tra Can e Sanem sarà già iniziato e nessuno potrà impedirlo.