Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista al Messaggero. La conduttrice di Rai 1 ha parlato del debutto di Ballando con le Stelle senza nascondere le sue preoccupazioni riguardo la delicata situazione sanitaria. Carlucci ha precisato che Daniele Scardina e Samuel Peron attualmente sono solamente in panchina.

Le dichiarazioni della Carlucci

In un'intervista rilasciata al Messaggero, Milly Carlucci ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai 1 sarebbe dovuto andare in onda a marzo, ma a causa della pandemia è stato rinviato a settembre. Quando sembrava essere tutto pronto per il debutto di sabato 12 settembre, il dance show ha subito un nuovo stop a causa della positività al coronavirus di Daniele Scardina e Samuel Peron.

A proposito del concorrente in gara e dello storico maestro, la padrona di casa ha chiosato: "Noi li aspettiamo. Non li abbiamo cacciati, ma panchinati".

Insomma, sia Scardina che Peron non sono affatti squalificati dal dance show: quando i due risulteranno negativi al tampone per il coronavirus, potranno rientrare in gara con gli altri concorrenti. Dunque, in occasione della prima puntata di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina non si esibirà mentre Rosita Celentano potrà danzare da sola.

Per quanto riguarda le sorti del programma, la conduttrice Rai non ha nascosto le sue preoccupazioni: "Sono molto preoccupata". Milly Carlucci ha spiegato che la pandemia ha cambiato le sorti di molti programmi compreso il suo.

Sebbene la produzione stia mettendo in atto dei rigidi protocolli, Carlucci ha precisato che il rischio zero non ci sarà mai. La priorità della conduttrice è quella di far lavorare in sicurezza tutti i membri dello staff e i partecipanti. Dunque, qualora sarà riscontrato un nuovo caso di coronavirus all’interno del programma Milly Carlucci non ha escluso l'interruzione di Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, l'appuntamento con il dance show più amato dagli italiani è fissato per il 19 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 20:30.

Isoardi finisce in ospedale per uno strappo

In attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare le prove. La conduttrice piemontese ha avuto uno strappo muscolare, dunque, si è dovuta recare in ospedale per capire l'entità del danno.

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro risulta essere una delle più attese. In una recente intervista al settimanale Di Più, Isoardi aveva spiegato di avere sempre rifiutato le avances di Milly Carlucci e Paolo Belli ma questa volta è arrivato il momento di mettersi in gioco.