Lunedì 21 e martedì 22 settembre la soap Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda su Rai 1 alle 14:00 invece che alle 15:55 per lasciare spazio a dei programmi elettorali. Negli episodi della prossima settimana vedremo Umberto scavare sempre più a fondo nella vita di Ravasi al fine di salvare l'amata cognata. Inoltre un personaggio che ha appassionato molti telespettatori de Il Paradiso delle Signore lascerà la soap. Di seguito le anticipazioni più nel dettaglio.

Nell'episodio del 21/09 Angela prenderà una decisione definitiva

Nell'episodio in onda il 21 settembre de Il Paradiso delle Signore 4 Angela prenderà una decisione definitiva riguardo al suo futuro: la giovane alla fine deciderà di lasciare Milano per andare a vivere in Australia accanto al figlio.

La scelta di Angela causerà molta malinconia nel fratello Marcello il quale troverà conforto in Armando e Salvatore. Per quanto riguarda Umberto Guarnieri l'uomo sarà deciso nel salvare sua cognata e continuerà a scavare nella vita di Achille.

Nell'episodio del 22 settembre Marcello continuerà ad essere triste per la partenza della sorella. Inoltre il ragazzo continuerà a soffrire a causa del suo amore per Roberta. Il coinquilino di Armando non sarà l'unico a soffrire per la partenza di Angela: infatti anche le Veneri saranno tristi per l'assenza della collega. Ludovica dovrà provare l'abito da sposa e a causa di ciò la verità riguardo alla sua finta gravidanza rischia di essere scoperta da Agnese e Gabriella.

Federico sarà sospettoso nei confronti di Clelia e Luciano

Nell'episodio del 23 settembre de Il Paradiso delle Signore 4 Federico inizierà a sospettare che tra il padre e Clelia ci sia un ritorno di fiamma. Vittorio sarà molto preso dal suo nuovo ruolo di padre e porterà Anna con se' al Paradiso. Rocco sarà sempre più attratto da Maria e Armando lo indurrà a farsi avanti con la giovane siciliana.

Per quanto riguarda la vicenda della contessa ci saranno delle novità: Umberto riceverà una cartolina firmata da Adelaide e da Achille ma troverà un dettaglio che gli farà capire che la cognata ha bisogno del suo aiuto immediatamente.

Nell'episodio del 24 settembre Guarnieri deciderà di partire per New York per salvare la contessa di Sant'Erasmo.

Non dirà a nessuno delle sue intenzioni ad eccezione di Riccardo. Clelia e Luciano si rivedranno per la prima volta dopo la discussione avuta prima della partenza del ragioniere per Bari. La capo commessa prometterà al marito di Silvia che tra loro non ci saranno più segreti o bugie.

Nella puntata del 25 settembre de Il Paradiso delle Signore Federico cercherà di capire ciò che sta succedendo ai suoi genitori. Silvia eviterà di rispondere alle domande del figlio ma a fine episodio il ragazzo assisterà a un bacio appassionato tra il padre e Clelia. Il fratello di Nicoletta affronterà il padre con un atteggiamento pieno di rabbia.

Marta e Vittorio dopo aver trascorso diversi giorni come genitori della piccola Anna scopriranno di non avere i requisiti per poterla adottare.

Riccardo e Ludovica avranno un'accesa discussione al termine della quale il fidanzato le rivelerà le ragioni del viaggio improvviso del padre. Umberto, prima di partire per New York, dirà la verità anche a sua figlia.