Marco Castoldi in arte Morgan non sarà al Grande Fratello Vip 5. Stando a quanto riferito dal settimanale Oggi, sarebbe stato il cantante a rifiutare di entrare nella casa più spiata d'Italia, nonostante la produzione gli avesse offerto una somma importante di denaro.

Il rifiuto del cantante

Nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione secondo la quale Alfonso Signorini avrebbe voluto al Grande Fratello Vip Giulio Berruti e Morgan. Per quanto riguarda il cantante, si era parlato di trattative in corso. L'intento del conduttore del reality show era quello di far entrare nella casa di Cinecittà una personalità forte proprio come quella di Marco Castoldi.

Una volta ufficializzato il cast con i nomi dei 20 concorrenti, non erano presenti però né l'attore né il cantante lombardo. A svelare il retroscena sull'assenza di Morgan ci ha pensato il settimanale Oggi. Marco Castoldi sarebbe dovuto essere un coinquilino della casa di Cinecittà e la produzione avrebbe messo sul piatto una cospicua somma di denaro; tuttavia, il rifiuto sarebbe arrivato direttamente da Morgan. Il cantante avrebbe deciso di sua spontanea volontà di non essere ripreso davanti alle telecamere h24.

Nel cast assenti anche Berruti e Iannone

Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha dato spiegazioni riguardo l'assenza di Giulio Berruti e Andrea Iannone al Grande Fratello Vip 5.

Per quanto riguarda il pilota della MotoGp, avrebbe influito lo slittamento della sentenza disciplinare al 15 ottobre. Signorini ha precisato sulle pagine del magazine: "Andrea aveva praticamente già firmato".

Sul versante Berruti invece, sono sopraggiunti degli impegni di lavoro. Prima della pandemia, Giulio avrebbe dovuto essere sul set per girare una serie americana ma le riprese sono state stoppate per via del lockdown.

La produzione ha deciso di recente di spostarsi in Romania per girare gli ultimi episodi della serie televisiva. Come riportato dal settimanale ''Chi'', Giulio Berruti avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello per mettersi alla prova e confrontarsi con il pubblico, ma ha dovuto rinunciare per via della ripresa delle registrazioni della serie Tv.

Infine, Alfonso Signorini ha anche parlato della presenza di Adua Del Vesco. L'attrice ed ex compagna di Gabriel Garko è nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche se ai provini avrebbe chiesto esplicitamente di non condividere la casa con il suo ex Massimiliano Morra.