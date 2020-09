Primo set è il nome scelto. Inizia nella seconda serata di giovedì 10 settembre, poco prima di mezzanotte, su Rai 2 un nuovo programma che si pone l'obiettivo di mettere al centro della scena l'industria dell'audio-visivo. Un programma che vuole effettuare un viaggio all'interno del mondo del cinema italiano e delle fiction in un momento molto delicato per il settore, legato all'emergenza sanitaria in atto, per la pandemia da Covid-19. Il programma condotto da Gianvito Casadonte punta a raccontare la ripresa del cinema italiano dopo la sosta per via del lockdown con tante interviste esclusive ai protagonisti.

Tra queste testimonianze presenti ci sono anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che parleranno de L'Allieva al via a breve su Rai 1.

Primo Set al via giovedì 10 settembre in seconda serata su Rai 2 racconta i cambiamenti nel mondo del cinema

Il programma Primo Set racconta la ripartenza del cinema e del mondo della fiction nel nostro paese puntando sul funzionamento dei set e sulle nuove regole per potere girare tutto in sicurezza. Gianvito Casadonte insieme a due inviate, Giulia Nannini e Elena Ballerini, accompagna i telespettatori sui primi set che hanno ripreso a lavorare. Il programma contiene interviste a produttori, truccatori, varie maestranze che operano nel mondo del cinema e delle fiction per spiegare come è cambiato il loro lavoro.

Ci saranno anche le testimonianze di produttori, attori e registi. Tra questi Primo Set ospiterà anche Luca Barbareschi, Laura Chiatti e Marco Bocci. E, ancora, ci saranno Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. L'Allieva - che tornerà in onda con la terza serie da domenica 27 settembre su Rai 1 - è stata una delle prime fiction a riprendere a girare.

A Primo Set ampio spazio anche al Festival del Cinema di Venezia che non ha gettato la spugna

Nel corso della trasmissione di Rai 2, Primo Set anche ampio spazio al Festival del Cinema di Venezia che è stata una delle manifestazioni che ha deciso di non rinunciare. La redazione del programma a Venezia ha raccolto diverse opinioni di tanti attori su questo momento.

Parleranno Pedro Alonso, tra i protagonisti de La Casa di Carta, Alessandro Siani, Carolina Crescentini, Violante Placido, Ricky Memphis, Ficarra e i fratelli D'Innocenzo. E ancora Angela Finocchiaro e Tiziana Rocca.

Il programma presenta poi due interviste esclusive. Una a Riccardo Scamarcio che racconta anche retroscena inediti della sua carriera. Intenso anche l'intervento di Rocco Papaleo che racconta le emozioni vissute al momento di dovere riprendere a girare dopo tanti mesi di fermo per le note vicende legate alla pandemia.