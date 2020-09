Sabato 12 settembre su Canale 5, torna la soap tv turca 'DayDreamer - Le ali del sogno' con due episodi inediti. I telespettatori, a partire dalle ore 14:10, potranno quindi seguire le vicende legate a Can e Sanem. Quest'ultima, stando alle anticipazioni, si ritroverà nuovamente ad affrontare Emre, convinta che l'uomo stia ancora tramando alle spalle del fratello. Il minore dei Divit ricatterà Sanem, dicendole che allontanerà Aylin dall'azienda solo se le lei lascerà Can e il lavoro.

Sanem inoltre, dovrà affrontare un altro problema, quello legato a Ceyda.

DayDreamer, spoiler 12 settembre: Fabbri si nega a Can, Aylin torna in agenzia

L'appuntamento con DayDreamer è fissato per sabato 12 settembre. A partire dalle 14:10 e sino alle 16:00, continueranno ad andare in onda le vicende legate ai due protagonisti Can Divit e Sanem Aydin e che tanto stanno appassionando il pubblico di Canale 5.

Il nuovo appuntamento prevede la messa in onda di due episodi, il primo dei quali vedrà Can furioso con Fabbri, dopo che quest'ultimo ha ceduto la gestione delle sue quote azionarie della Fikri Harika ad Aylin. Il fotografo cercherà di avere un confronto con l'imprenditore francese ma senza risultati. La segretaria di Fabbri, infatti, sosterrà che il suo capo sia in viaggio per la Francia, anche se le cose non staranno affatto così.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem e il ricatto di Emre

Dando uno sguardo alle anticipazioni di DayDreamer, si vedrà Emre litigare furiosamente con Aylin proprio di fronte a tutti i dipendenti dell'agenzia. Sanem però, non sembrerà abboccare a quella che crede essere solo una messinscena. La giovane infatti, sarà convinta che Emre stia ancora tramando alle spalle del fratello e, da quello che succederà in seguito, sembrerà averci visto giusto.

In un faccia a faccia tra Aydin e il minore dei Divit, quest'ultimo la porrà di fronte ad un vero e proprio ricatto: se lei lascerà l'agenzia e Can, lui allontanerà per sempre Aylin dalla Fikri Harika.

DayDreamer, puntata 12 settembre: Sanem gelosa di Ceyda

Un ricatto bello e buono quello che metterà in piedi Emre, al quale però Sanem sembrerà non cedere, sempre più innamorata di Can.

Quest'ultimo, nel corso del secondo episodio in onda nel pomeriggio di sabato, riceverà da Ceyda un regalo prezioso. Si tratta di un'antica macchina fotografica, regalo che Can apprezzerà moltissimo.

La gelosia di Sanem crescerà a dismisura, tanto che la giovane deciderà di iscriversi alla stessa palestra frequentata da Can per poterlo tenere d'occhio. Inoltre Sanem, convinta della mala fede di Emre, deciderà di faro pedinare. Convinta che l'uomo si debba incontrare con Aylin, giunta sul luogo del'appuntamento, scoprirà invece che la persona in questione è un'altra.