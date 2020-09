Ennesima discussione per Franceska Pepe al GF Vip 5: questo pomeriggio la ragazza ha litigato con Dayane Mello per un motivo piuttosto futile, ovvero i trucchi. La brasiliana, per difendere l'amica Adua Del Vesco da un'accusa lanciatale dall'influencer, ha rovesciato per terra il suo beauty-case. Francesco Oppini ha provato a far calmare la modella suggerendole di non cadere nelle provocazioni della compagna d'avventura.

Dayane aggressiva nella casa del GF Vip

A poche ore dalla quinta puntata del GF Vip, due concorrenti del cast si sono rese protagoniste di un momento di forte tensione. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di lunedì 28 settembre, quando Franceska ha accusato Adua si aver messo le mani nella valigetta dei suoi trucchi.

Anche se Del Vesco si è difesa benissimo da sola rispedendo l'accusa al mittente, Dayane è intervenuta per prendere le parti dell'amica, e l'ha fatto con un gesto aggressivo che non è piaciuto a gran parte dei telespettatori di Mediaset Extra.

Mello, infatti, ha preso il beauty di Pepe e ha rovesciato per terra tutto il suo contenuto: la ragazza non ha reagito all'attacco fisico della compagna d'avventura che, di tutta risposta, è andata via dal bagno infuriata.

"Adesso rovino io le tue cose", ha urlato la brasiliana mentre si allontanava.

Proteste sul web per il comportamento di Dayane al GF Vip

Dopo aver buttato per terra tutti i trucchi di Pepe, Dayane si è sfogata con alcuni coinquilini dicendo: "Lei è falsa e maleducata.

Non deve permettersi di toccare le mia amiche. Ho preso il suo beauty e ho rovesciato tutto a terra".

"Da oggi non le parlerò più, anche se alla gente piacciono le liti trash, per questo la tengono ancora qui dentro".

La modella è stata raggiunta da Francesco Oppini che, andandole un po' contro, le ha consigliato di evitare gesti plateali ed aggressivi come quello che ha fatto oggi pomeriggio nei confronti di Franceska.

"Non cadete in queste provocazioni. Lei pur di apparire in puntata cerca questo tipo di scontri. Piuttosto venite a sfogarvi con me e Denis, ma non cedete", ha suggerito il figlio di Alba Parietti alla compagna d'avventura.

Su Twitter, però, sono stati meno magnanimi con la Mello dopo aver assistito alla sua sfuriata: "Ditemi in che modo Franceska è la cattiva della situazione.

Dayane è pazza e rasenta il ridicolo".

C'è anche qualche spettatori che ha riso vedendo lo scontro in casa tra le due ragazze, ma la maggior parte di loro ha condannato la brasiliana per l'aggressività che ha tirato fuori per un motivo molto banale.

Attesa per la quinta puntata del GF Vip

Non è la prima volta che Dayane e Franceska si scontrano al GF Vip 5: qualche giorno fa, ad esempio, Pepe ha reagito male quando la compagna ha provato ad insegnarle a sbucciare le carote senza buttare via troppo materiale.

"Io sono italiana e lavoro più pulito", ha commentato la giovane influencer per giustificare il suo malcontento neo confronti della Mello.

Stasera, lunedì 28 settembre, andrà in onda la quinta puntata del reality Mediaset e Franceska sarà certamente una delle protagoniste.

La ragazza, infatti, in questi giorni ha litigato con parecchi componenti del cast: ieri, per esempio, è toccato a Stefania Orlando sbottare contro la ventottenne per un kiwi che aveva buttato pensando fosse andato a male.

Tommaso Zorzi, però, continua ad essere la "vittima" preferita di Pepe: i due bisticciano e fanno pace tutti i giorni ma qualche sera fa, la giovane ha spiazzato tutti quando ha provato a dare un bacio al compagno d'avventura durante una festa. L'influencer si è tirato indietro e le avances che ha ricevuto sono state pressanti.