Nella puntata di DayDreamer di sabato 3 ottobre le sorelle Aydin saranno le vere protagoniste. In primis Leyla, che continuerà a vivere la sua frequentazione con Emre. I due arriveranno insieme nel parcheggio sotterraneo della Fikri Harika e scesi dalla macchina si scambieranno un appassionante bacio. Non potranno immaginare, però, che a spiarli ci sarà Aylin e quando Leyla si allontanerà un attimo da Emre per raggiungere l'ufficio, tra il giovane Divit e la sua ex ci sarà la resa dei conti.

Emre lascia Leyla

Aylin andrà da Emre e gli intimerà di lasciare Leyla, se non vorrà passare dei guai. Infatti la donna conserva una registrazione in cui Emre complotta alle spalle di Can con Enzo Fabbri e se non si allontanerà immediatamente da Leyla, Aylin farà sentire il contenuto della registrazione al fratello.

Emre rimarrà sconvolto dalla minaccia, ma non potrà fare altrimenti. Così, mentre accompagnerà Leyla a casa le dirà che non possono stare insieme e che forse è meglio che rimangano solo amici. La ragazza verrà sconvolta da tale decisione, ma anche Emre non rimarrà impassibile davanti a questa rottura forzata. Così la coppia si dirà addio.

Intanto il gruppo creativo della Fikri Harika lavorerà a casa di Can, visto che in ufficio per 24 ore saranno sprovvisti di corrente elettrica. A casa del fotografo arriverà anche Ceyda, che non perderà occasione per stare avvinghiata a Can. Sanem, ovviamente, morirà di gelosia, ma non potrà fare nulla visto che nessuno è a conoscenza della loro relazione, così deciderà di porre fine a tutto confessando alla madre la storia con il fotografo.

Sanem confessa a Mevkibe che Can è il suo fidanzato

Sanem tornerà a casa e dirà alla madre che le foto di lei e Can apparse sul giornale di gossip raccontano la verità: lei il fotografo stanno insieme. Mevkibe non la prenderà tanto bene, al punto che inizierà a inseguire la figlia minacciandola con una ciabatta, ma alla fine avranno modo di parlare a lungo e di chiarirsi.

La madre, però, avrà intenzione di recarsi in agenzia per parlare con Can: vorrà sentire con le sue orecchie se il ragazzo vuole fare le cose seriamente con sua figlia. Ovviamente Sanem informerà il fidanzato di ciò che vorrà fare Mevkibe.

La giovane Aydin, dopo la rivelazione alla madre, sarà preoccupata su come potrebbero prendere la notizia i suoi colleghi della Fikri Harika, ma ci penserà Can a spazzare via qualsiasi tipo di paura.

Arriveranno insieme in agenzia ed entreranno mano nella mano, in questo modo il fotografo annuncerà a tutti che Sanem è la sua fidanzata. Deren rimarrà sconvolta da tale notizia.

Successivamente la coppia andrà nell'ufficio del fotografo, ma Sanem avvicinandosi alla scrivania, inavvertitamente, farà cadere le pietre lunari di Can e una delle due (quella bianca) si spezzerà. La ragazza sarà mortificata per ciò che è accaduto, ma il fotografo cercherà di tranquillizzarla.