Le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip stanno facendo molto discutere. Sui social e in Tv non si parla d'altro che della presunta setta in cui i due attori si sarebbero trovati invischiati in passato. A dire la sua sulla vicenda, ribattezzata 'Ares Gate', anche Lory De Santo, la quale a Mattino 5, ha riportato un fatto accaduto a una sua attrice della serie The Lady. Stando al suo racconto, la donna sarebbe sparita dall'oggi al domani dopo essere entrata nella stessa agenzia di Adua e Massimiliano.

Gf Vip, Massimiliano e Adua e l'Ares Gate

Dopo la diretta del GF Vip di lunedì scorso, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono riappacificati.

Dalle loro confidenze avvenute nella post puntata, è emerso un particolare inquietante sul loro passato, destinato a far discutere nei prossimi giorni non solo sul web, ma anche in televisione. Entrambi hanno fatto riferimento a un brutto giro, una sorta di setta controllata da un personaggio malvagio ribattezzato 'Lucifero' da Adua. Da quello che si è potuto intuire, per loro quel periodo non è stato affatto facile, tanto che Adua ha confessato non solo di aver sofferto di depressione, ma anche di non aver potuto vedere per anni né i suoi genitori né gli affetti più cari.

Ares Gate, Lory Del Santo interviene a Mattino 5: 'Anche una mia attrice è scomparsa'

La presunta setta di cui hanno parlato Massimiliano e Adua è stata al centro dei dibattiti televisivi sin dal pomeriggio di ieri.

Barbara d'Urso ha ampiamente parlato dell'Ares Gate proprio a Pomeriggio 5, sostenendo di essere a conoscenza di quanto raccontato dai due gieffini, grazie a una terza persona. Questa mattina invece, è stata Lory Del Santo a tornare sull'argomento. Ospite di Mattino 5, l'ex star di Drive In ha raccontato un curioso retroscena, riguardante una delle attrici della sua serie The Lady.

Stando alla Del Santo, questa ragazza, di cui non è stato fatto il nome, di punto in bianco sarebbe scomparsa. Il tutto, a detta di Lory, dopo aver sostenuto dei provini per la Ares, la stessa agenzia di cui hanno parlato anche Massimiliano e Adua.

Gf Vip, il giallo della setta al centro dei dibattiti tv

Scendendo nel dettaglio, pare che questa attrice si sia recata a Roma per dei provini, che il caso vuole fossero gli stessi a cui parteciparono anche Morra e Del Vesco. In seguito, alla ragazza venne cambiato il nome e venne richiamata più volte a Roma per firmare il contratto, salvo poi sparire nel nulla. Questo il racconto di Lory Del Santo che più volte in trasmissione ha sottolineato: 'Questa ragazza è scomparsa'. Testimonianza che getta ancor più ombre su questa inquietante vicenda e che avvalora il racconto dei due gieffini circa l'isolamento sociale e le intimidazioni ricevute. Sempre nel programma di Federica Panicucci, il paparazzo Maurizio Sorge ha sottolineato come le rivelazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco potrebbero scatenare un terremoto mediatico e non solo, così come successe nel passato per lo scandalo di Vallettopoli.