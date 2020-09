Lunedì 28 settembre inizierà una nuova settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore, la soap opera che continua a riscuotere un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti. Le anticipazioni delle puntate in onda fino a venerdì 2 ottobre rivelano che Marta e Vittorio, dopo aver scoperto che non possono più adottare la piccola Anna, decideranno di non arrendersi e proveranno in tutti i modi a trovare una soluzione. Per Federico, invece, arriverà il momento di affrontare suo padre e fare i conti con nuove clamorose verità.

Il paradiso delle signore, anticipazioni al 2 ottobre: ritorna la mamma della piccola Anna

Il giovane Cattaneo, infatti, ha avuto modo di beccare con i suoi occhi il momento del bacio tra suo padre Luciano e Clelia e questa situazione per lui sarà a dir poco inaccettabile. Federico, inoltre, non riuscirà a spiegarsi come sua mamma possa accettare questo tradimento in una maniera così passiva e così sospetta che anche la stessa Silvia possa avere qualcosa da nascondere.

Intanto Umberto comunicherà a suo figlio Riccardo di essere arrivato a New York e che porterà avanti le sue indagini per scoprire la verità su Adelaide. La bella Maria, invece, verrà assunta a tutti gli effetti come Venere. Poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore in onda fino al 2 ottobre rivelano che tornerà a farsi viva la mamma naturale di Anna.

La donna non è sparita nel nulla così come si era ipotizzato. Sarà don Saverio a dare la notizia a Marta e Vittorio: i due coniugi avranno così la possibilità d'incontrare dal vivo la donna e quest'ultima confermerà la sua intenzione di non voler tenere la bambina.

Federico scopre anche i tradimenti della mamma

Gli spoiler della soap opera, inoltre, rivelano che Marcello e Salvatore si troveranno per l'ennesima volta nei guai dal punto di vista economico. I due ragazzi si metteranno al lavoro per cercare di sviluppare un'idea legata alla caffetteria, che possa risollevare le sorti delle loro disgrazie economiche.

Intanto Clelia avrà un confronto con Federico e proverà a chiarire la sua posizione. Il giovane Cattaneo, però, non cambierà idea nei confronti di suo padre e non accetterà il tradimento nei confronti della mamma. La situazione cambierà nettamente nel momento in cui Federico scoprirà che anche Silvia ha tradito Luciano: a quel punto chiederà un confronto diretto tra i suoi genitori. Cosa succederà a questo punto? La verità sulla paternità di Federico potrebbe venire a galla?