Le puntate di Endless Love in onda dal 20 al 24 gennaio 2025 vedranno Emir Kozcouglu sfuggire all'arresto imbarcandosi su un peschereccio. L'uomo farà perdere le sue tracce e tutti penseranno che sia fuggito all'estero ma ben presto tornerà per rapire Zeynep e la piccola Deniz.

Emir sfugge all'arresto e si imbarca su un peschereccio

Dopo aver tentato di uccidere Kemal per impedirgli di sposare Nihan, Emir sarà raggiunto da un mandato di arresto, ma riuscirà a sottrarsi alla cattura facendo perdere le sue tracce. Kozcuoğlu vorrà fuggire all'estero insieme a Zeynep grazie a dei documenti falsi ma non sa che la moglie ormai ha aperto gli occhi su di lui e vuole aiutare Kemal ad arrestarlo.

Prima di lasciare la città, Emir vorrà vedere un'ultima volta la piccola Deniz e per questo si introdurrà di nascosto in casa di Nihan e Kemal per dare un saluto alla bambina. Poi chiamerà Zeynep dicendole che passerà 7a prenderla per fuggire. La giovane contatterà a sua volta il fratello per informarlo dei piani di Emir. Peccato che Soydere non riuscirà a fermarlo nemmeno questa volta, visto che Emir riuscirà a scappare imbarcandosi su un peschereccio con destinazione ignota, lasciando a terra Zeynep.

Emir fuori controllo: rapisce Deniz e Zeynep

Kemal sarà affranto per il fatto di non essere riuscito a fermare Emir ma Ayhan e Zehir riusciranno a tirarlo su di morale facendogli trovare un camper tutto nuovo con il quale lui e Nihan potranno partire per la luna di miele.

Quando i neo sposi torneranno dal viaggio, si recheranno in tribunale per il riconoscimento di Deniz. Non ci sarà nessun ostacolo e Deniz verrà ufficialmente dichiarata figlia di Kemal. Soydere e la moglie festeggeranno con gli amici più cari e decideranno di passare la serata al cinema, affidando Deniz alle cure di Zeynep. Proprio mentre zia e nipote saranno sole in casa, Emir si ripresenterà e rapirà Zeynep e Deniz.

Evidentemente Kozcouglu aveva solo finto di imbarcarsi per l'estero, visto che è tornato di nuovo in città pronto a vendicarsi ancora una volta di Kemal.

Cancellato l'appuntamento del sabato pomeriggio di Endless Love

A partire dal 25 gennaio Endless Love non andrà più in onda il sabato pomeriggio e proseguirà sino alla sua conclusione solo dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10.

Una decisione che Mediaset ha preso per centellnare i pochi episodi inediti che mancano al gran finale di questa amatissima soap. Ancora non vi è una data certa, ma si suppone che Endless Love terminerà verso i primi giorni di febbraio. Il posto lasciato libero il sabato pomeriggio verrà occupato da Tradimento, la serie TV con Vahide Percin.