L'attore Gabriele Rossi, dopo il coming-out di Gabriel Garko in diretta tv al Grande Fratello Vip, ha voluto testimoniare la propria vicinanza all'attore torinese e lo ha fatto attraverso i canali social.

Da tempo alcuni media vociferano di una presunta storia d'amore tra Rossi e Garko ma i due, sino a ora, l'hanno sempre definita come un'amicizia speciale. Chiacchiere a parte, Gabriele Rossi è stato uno dei primi a fare un plauso al coraggio mostrato da Gabriel Garko in diretta tv, commentando il post che l'attore aveva pubblicato poco prima di fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà e prendendo le sue difese contro chi lo ha criticato.

GF Vip, Gabriel Garko fa coming-out in diretta tv

Gabriele Rossi non ha perso tempo per difendere a spada tratta l'amico Gabriel Garko, dopo il coming-out di quest'ultimo andato in onda in diretta televisiva in occasione della quarta puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5.

L'attore piemontese, leggendo una toccante lettera alla ex Adua Del Vesco, ha fatto intendere di aver vissuto per anni nella menzogna e di come la loro storia fosse fasulla. Tale rivelazione è stata un momento di grande commozione, non solo per i protagonisti di questa vicenda, ma anche per il pubblico a casa.

Rossi plaude al coraggio di Gabriel Garko dopo la puntata del Gf Vip

Quanto andato in onda al Grande Fratello Vip, inevitabilmente, ha fatto parlare molto il popolo del web che, in men che non si dica, ha inondato i social di commenti.

Uno dei primi a scrivere a Gabriel Garko è stato Gabriele Rossi, anche lui ex gieffino. L'attore 32enne, commentando uno degli ultimi post di Garko, ha scritto: "C'era una volta la verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della Giustizia".

Le cronache rosa, ancor prima del coming out avvenuto due giorni fa, avevano più volte insinuato che tra i due vi fosse una love story.

Situazione mai confermata dai due diretti interessati.

Anche Tommaso Zorzi dentro la casa del Gf Vip, parlando con Matilde Brandi, aveva fatto un'allusione in questo senso.

Gabriele Rossi contro chi ha criticato Garko: 'Impara l'uso della delicatezza'

Gabriele Rossi ha anche difeso Garko da alcune accuse apparse in rete.

Sui social infatti, qualcuno ha puntato il dito contro l'attore torinese, accusandolo di aver finto relazioni con donne bellissime solo per dimostrare di essere etero. In particolare una donna ha scritto: "Per anni hai finto relazioni sui giornali per essere etero, lo sanno pure i muri". Accuse prontamente rispedite al mittente da Gabriele Rossi il quale, senza mezzi termini, ha invitato l'interlocutrice ad utilizzare maggior delicatezza, "perché ti gioverà nella vita".

Oltre a Rossi, anche altri Vip sono intervenuti per complimentarsi con Gabriel Garko e il suo coraggio. Tra questi anche la sua ex Eva Grimaldi che sui social ha scritto: "Evviva la libertà" e Vladimr Luxuria, la quale ha voluto far presente come, molti attori, ancora oggi, siano costretti a fingersi etero solo per non perdere il lavoro.