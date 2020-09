Il coming out di Gabriel Garko al GF Vip ha monopolizzato, o quasi, i discorsi dei concorrenti del reality al termine della puntata di venerdì 25 settembre. Durante la cena notturna non sono mancate domande ad Adua Del Vesco che ha ribadito che la relazione con l'attore era una finzione e che tra di loro non c'è stato alcun tipo di rapporto intimo. Nel frattempo Tommaso Zorzi ha calzato i tacchi e ha dato vita ad una gag che ha richiamato quanto accaduto nel corso della serata imitando Barbara d'Urso.

"Nuove esclusive choc questa sera a Live Non è la d'Urso. Nell'ascensore avremo Gabriel Garko e Adua Del Vesco, chi dei due porta la gonna?" La battuta è stata accolta con un sorriso dai coinquilini ma ha fatto discutere sul web.

Numerosi utenti hanno manifestato il proprio disappunto per l'uscita dell'influencer sottolineando che proprio da chi è da sempre in prima linea nella lotta contro l'omofobia non ci si aspettava una simile battuta.

Zorzi, la battuta su Garko dopo le tensioni per le esternazioni al femminile di Franceska Pepe

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi si è spesso scontrato con Franceska Pepe per alcune affermazioni di quest'ultima in riferimento al suo orientamento sessuale. In particolare all'influencer ha dato fastidio essere "chiamato al femminile" oltre all'ironia della vulcanica modella quando ha deciso di infilare i tacchi e girare per la casa. Momenti di tensione non sono mancati anche prima della puntata del 25 settembre del Grande Fratello Vip.

Nella circostanza Franceska Pepe ha chiesto a Zorzi se era suo un tanga che era caduto in stanza. Pronta la replica del venticinquenne milanese che ha invitato la coinquilina a non prendersi confidenze con lui. Da qui è nato un nuovo botta e risposta senza esclusioni di colpi Subito dopo la quarta puntata del GF Vip Zorzi ha calzato nuovamente i tacchi per imitare Barbara d'Urso ma le sua uscita su Gabriel Garko ha diviso il web.

"Ipocrita e pensare che all'inizio se la prendeva con Franceska che lo apostrofava al femminile" - ha dichiarato un utente.

L'influencer imita Barbara d'Urso: 'Chi indosserà la gonna tra Gabriel e Adua'

Alcuni giorni fa Tommaso Zorzi aveva rilanciato il Gossip relativo alla relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi durante una conversazione con Matilde Brandi.

Ieri, 25 settembre, il quarantottenne attore è stato protagonista di un commovente confronto con Adua Del Vesco, ex fidanzato, durante il quale ha fatto coming out: "Il segreto di pulcinella" - ha riferito il torinese.

Sulla questione si è soffermato anche l'influencer che ha affermato di aver rivelato ai genitori di "essere gay con una email quando aveva 19 anni". In seguito Zorzi è finito nel mirino del web per aver ironizzato su Garko nel corso di un'imitazione di Barbara d'Urso: "Chi indosserà la gonna tra lui e Adua Del Vesco nell'ascensore di Live?" In molti hanno accusato il venticinquenne di essere ipocrita e tutt'altro che divertente nell'esibirsi in certe gag. Altri l'hanno difeso sottolineando che era un'uscita sarcastica in riferimento ad alcune gaffe della conduttrice di Pomeriggio 5.