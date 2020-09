Sebbene Giulia De Lellis abbia lasciato intendere che tra lei e Andrea Damante sia finita in modo pacifico, sui social network continuano a trapelare indiscrezioni e a circolare indizi su un loro possibile rapporto ancora in corso. Stando ad una segnalazione di cui si è fatta portavoce Deianira Marzano in questi giorni, i Damellis potrebbero essere ancora in contatto: in alcune recenti Instagram Stories, il dj e l'influencer hanno sfoggiato occhiali da vista pressoché identici che, secondo la maggior parte dei fan, sarebbero addirittura gli stessi.

Nuova segnalazione su Giulia De Lellis e il 'Dama'

Tra Giulia De Lellis e Andrea potrebbe non essere tutto finito: questo almeno è quello che sostengono i fan che credono ancora nella coppia nata negli studi di Uomini e Donne più di quattro anni fa.

Ad avvalorare la tesi secondo la quale la romana e il dj si vedrebbero ancora ma lontano da occhi indiscreti, sono alcuni indizi che i più attenti stanno scovando sul web negli ultimi giorni.

Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione piuttosto interessante sui Damellis: qualcuno, infatti, ha notato che la bella influencer e l'ex tronista hanno sfoggiato un paio di occhiali da vista identici a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro.

Dopo aver precisato che l'occhiale da vista è un oggetto personale soltanto se graduato e non se usato come accessorio di abbellimento ad un look studiato, la napoletana ha confermato la sensazione che hanno avuto alcuni sostenitori degli ex di Uomini e donne: Giulia e Andrea hanno indossato un occhiale di Cartier dal modello molto particolare, per questo motivo potrebbe essere lo stesso (come uno l'avesse prestato all'altro).

Speranze per i fan di Giulia De Lellis e Andrea

Un altro piccolo dettaglio al quale si stanno aggrappando i fan dei Damellis, è la scelta di entrambi i ragazzi di indossare ancora la fedina di fidanzamento che Andrea ha regalato a Giulia De Lellis in occasione del loro quarto anniversario.

Dando una sbirciatina alle foto e alle Stories che hanno pubblicato di recente su Instagram, si nota che sia il dj che l'influencer portano ancora al dito l'anello che ha suggellato il loro ritrovato amore a maggio scorso.

Le parole che ha usato la ragazza la scorsa settimana per commentare la sua attuale situazione sentimentale, dunque, sembrano cozzare con i suoi comportamenti: se sui social network ha sostenuto di non stare più con il "Dama" da un paio di mesi, è nei fatti che la giovane pare non volersi staccare dal tronista col quale ha vissuto una tormentata favola d'amore.

Giulia De Lellis in forma sui social network

Mentre i fan ipotizzano ma soprattutto sperano in un riavvicinamento con Andrea Damante, Giulia tace sul suo privato a porta avanti la sua già avviatissima carriera. La giovane, infatti, il 21 settembre ha pubblicato su Instagram una fotografia che la mostra in biancheria intima sul set: l'influencer è testimonial del brand Tezenis, e proprio oggi ha posato per una nuova collezione.

Lo scatto che ha caricato la romana ieri sera, ha fatto incetta di "mi piace": in circa 12 ore, infatti, l'immagine della giovane con indosso soltanto la lingerie, ha ottenuto più di 250mila "like" e oltre 500 commenti.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfoggiato un corpo asciutto e tonico, ma è stato il suo sorriso smagliante a conquistare la maggior parte degli utenti della rete.

L'ascesa della De Lellis sui social network, dunque, continua senza sosta: soltanto su IG, infatti, la fashion blogger è seguita da più di 4,9 milioni di persone, un risultato eccezionale se si pensa che il suo percorso da "star del web" è iniziato pochi anni fa.