Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno attraversando un periodo di crisi. A confermarlo è stato lo stesso disk jockey veronese classe 1990 in una serie di Instagram Stories e in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Questa volta, però, non ci sarebbe alcun tradimento dietro la loro separazione, ma uno stallo dovuto ad un probabile malcontento delle famiglie d'origine. Secondo l'ultima indiscrezione di Vanity Fair, De Lellis non avrebbe un rapporto molto idilliaco con la signora Valentina, madre del suo fidanzato Andrea.

La madre di Damante non avrebbe apprezzato il libro di Giulia De Lellis

Stando a quanto riporta Vanity Fair, un altro particolare che avrebbe incrinato ancora di più i rapporti tra la nuora Giulia De Lellis e la suocera Valentina sarebbe la pubblicazione del libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza". A quanto pare, la donna non avrebbe gradito che la giovane influencer classe 1996 abbia sbandierato le diverse mancanze e scappatelle del figlio Andrea Damante, avvenute nel corso della relazione nata nel programma Uomini e Donne nel 2016. La signora Valentina avrebbe persino fatto in modo che suo figlio rompesse con la fidanzata. Andrea e Giulia, almeno per ora, non hanno voluto raccontare i veri motivi della loro crisi in modo da tranquillizzare i loro numerosi fan.

I due hanno trascorso le loro vacanze estive da separati per rilassarsi e ritrovare la serenità perduta: lei in una villa a Forte dei Marmi, dove soggiornava con la sua famiglia e il cagnolino Tommaso, e lui in Sardegna con gli amici Ignazio Moser e Marco Cartasegna.

Giulia De Lellis commenta il video del nuovo brano di Damante: 'Orgogliosa'

Ieri, domenica 16 agosto 2020, Andrea Damante ha pubblicato sul suo canale Youtube il videoclip del suo nuovo brano intitolato "Somebody to love". La protagonista del video è proprio la fidanzata Giulia De Lellis a cui sembrerebbe essere dedicata la canzone d'amore.

Il testo del brano, infatti, racconta di un uomo innamorato, che ben consapevole dei propri sbagli commessi, ha ancora bisogno della sua donna che è definita come "il battito del suo cuore". In particolare, c'è un passaggio della canzone che ha scatenato la curiosità dei fan: "Trovo difficile da comprendere le cose che abbiamo rotto e le cose che abbiamo riparato. So che c'è molto da dire, ma quello di cui ho bisogno stanotte sei tu". Pochi minuti dopo, è intervenuta De Lellis che ha postato il video di Damante nelle sue Instagram Stories, commentando: "Proud". Un gesto quello dell'influencer romana che potrebbe essere un segno molto positivo verso la riconciliazione.