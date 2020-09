Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla storyline che vede protagonisti Filippo e Serena. I due, in seguito a un timido riavvicinamento, si scontreranno bruscamente e la lite avverrà a pochi giorni dall'udienza per la separazione, segnando così l'inizio di una vera e propria battaglia legale per l'affido della piccola Irene. A prendere le difese legali di Serena sarà Niko Poggi, mentre Filippo sarà assistito da Beatrice Lucenti. Quest'ultima ricorrerà a ogni mezzo legale in suo possesso pur di poter vincere la causa, senza disegnare colpi bassi ai danni di Cirillo.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a questa drammatica vicenda, che andranno in onda dal 14 al 18 settembre, alle 8 e 45 di sera su Rai 3.

Una pace durata poco

Grazie alla recita scolastica della piccola Irene (Greta Putaturo), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) avranno modo di riavvicinarsi nuovamente, ma questo periodo di pace durerà davvero pochissimo. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, una banale lite sulle vacanze della bambina degenererà portando i due verso una rottura insanabile. Serena sarà intenzionata a mandare sua figlia in un campo estivo al mare, mentre Filippo si opporrà strenuamente a questa decisione preoccupato che possa accadere qualche disgrazia ad Irene.

Le paure di Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo inizierà a ricordare, con terrore, la tragica morte per annegamento di suo figlio Valerio e non vorrà che Irene possa correre alcun rischio. Pur comprendendo i sentimenti dell'uomo, Serena cercherà di far ragionare il marito spiegandole che la bimba non può restare in casa e rinunciare alle vacanze per una sua paura, ma l'uomo resterà fermo nelle sue convinzioni.

Dopo la brusca lite, Serena rivelerà a Niko (Luca Turco) l'accaduto e l'uomo le proporrà di usare questa debolezza di Filippo contro di lui nell'udienza. Cirillo però si rifiuterà di utilizzare tale informazione e deciderà di non giocare sporco, salvo poi pentirsi della sua eccessiva lealtà verso il marito.

Beatrice attacca Serena

Nel giorno dell'udienza, Serena si renderà subito conto che il marito non si è fatto i suoi stessi scrupoli. Beatrice (Marina Crialesi) avvocato di Filippo, seguirà una linea durissima e attaccherà Serena senza disdegnare alcun colpo basso. Lucenti descriverà Cirillo come una madre degenere, egoista e distratta e sposterà l'attenzione soprattutto sulla sua relazione con Leonardo Arena (ErikTonelli), descritto come un uomo dal passato torbido. Serena verrà letteralmente umiliata sotto gli occhi di Filippo, che non avrà il coraggio di incrociare lo sguardo della moglie.