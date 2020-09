La famosa soap opera Il Paradiso delle Signore continua a entusiasmare i telespettatori affezionati con le anticipazioni ricche di sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, verrà dato ampio spazio alla vicenda della piccola Anna, la bambina affidata temporaneamente ai coniugi Conti. La coppia farà di tutto per non perderla e l'arrivo della madre naturale complicherà la situazione ancora di più, poiché la donna inizialmente non vorrà avere a che fare con sua figlia, ma in seguito tenterà di riprendersela, per poi cambiare idea di nuovo. Frattanto Nicoletta tornerà a Milano, dopo la fine del suo matrimonio con Cesare.

I coniugi Conti cercano la madre di Anna

Nelle puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, I coniugi Conti cercheranno in tutti i modi di trovare qualche cavillo legale per riuscire a tenere la piccola Anna, ma non sarà facile, così penseranno che la soluzione migliore sia quella di ritrovare la vera madre della bambina. Nel frattempo Federico non riuscirà ad accettare la relazione tra suo padre e Clelia, così sarà assai scontroso sia con Roberta che con Silvia. Successivamente don Saverio avviserà Marta e Vittorio del fatto che la madre di Anna è stata ritrovata, a quel punto la coppia dovrà soltanto decidere quando incontrarla.

Vittorio incontra Daniela

Salvatore e Marcello dovranno trovare un modo veloce per risollevare i conti della caffetteria e verranno aiutati da Laura. Intanto Federico, continuerà a portare rancore verso suo padre, mentre Marta sarà assai angosciata al pensiero di non rivedere più la piccola Anna e sarà disposta a tutto pur di non perderla.

Poi Vittorio incontrerà Daniela, la madre naturale della bambina, ma la donna confesserà a Conti di non volerla tenere. Successivamente Marcello e Salvatore si organizzeranno per aprire la caffetteria anche la sera, così cominceranno a chiedere i permessi utili, ma per i due uomini non sarà facile ottenerli.

Daniela si riprende Anna

Ludovica scoprirà che Nicoletta starà per tornare a Milano dopo il fallimento del suo matrimonio con Cesare, così parlerà della novità con Cosimo, ma pregherà l'uomo di non rivelare nulla a Riccardo. Intanto, presso la caffetteria tutto sarà pronto per l’inaugurazione dell’apertura serale. Nel frattempo Daniela, la vera madre di Anna, deciderà di riprendersi la bambina all’improvviso. Successivamente Salvatore e Marcello non riusciranno a ottenere i permessi per aprire la caffetteria anche nelle ore serali, pertanto la festa presso il locale dovrà essere annullata. Più tardi Cosimo rivelerà a Riccardo che è stato lui a confessare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta.

Infine Daniela avrà dei ripensamenti sul fatto di tenere sua figlia, così riporterà Anna da Marta e Vittorio.