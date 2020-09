Le anticipazioni della soap opera milanese Il Paradiso delle Signore, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, i coniugi Conti dovranno affrontare una dolorosa situazione: la coppia dovrà abituarsi a vivere senza la piccola Anna, ma per loro sarà notevolmente complicato. Più tardi Flavia tornerà a Milano per essere presente alle nozze della figlia, la Branca farà di tutto per far si che Nicoletta non si avvicini troppo a Riccardo, ma non ci riuscirà. Frattanto Ludovica verrà lasciata da Guarnieri, poco prima delle nozze.

Flavia cerca di tenere Nicoletta lontano da Riccardo

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 5 al 9 ottobre, Marta e Vittorio cercheranno di tornare alla loro vita, ma senza la piccola Anna. Per i coniugi non sarà molto facile affrontare la situazione e la mancanza della bambina si farà sentire molto all'interno della coppia. Frattanto Cosimo inviterà Gabriella ad una cena insieme ai suoi genitori. Nicoletta, invece, da poco tornata a Milano si recherà al Paradiso per salutare le sue amiche. Successivamente Flavia Brancia ritornerà a Milano da sua figlia Ludovica, con lo scopo di essere presente al suo imminente matrimonio, poi la donna si presenterà a casa di Silvia per convincerla a parlare con Nicoletta e intimarle di stare lontana da Riccardo, suo futuro genero.

Roberta e Marcello sempre più vicini

Riccardo riceverà una telefonata che lo avvertirà dell'arrivo imminente a Milano di Adelaide e Umberto. Nel frattempo Roberta, dopo la rottura definitiva da Federico, si avvicinerà sempre di più a Marcello. Quest'ultimo non sarà indifferente alla donna, bensì la ricoprirà di continue attenzioni.

In seguito Ludovica rivelerà a sua madre di non essere veramente incinta, dopo la confessione la donna non la prenderà molto bene e dirà alla figlia di non essere molto d'accordo con la sua mossa, poiché secondo lei non è assolutamente un buon piano. Malgrado le idee divergenti, Flavia prometterà a Ludovica di rimanerle vicino.

Nicoletta e Riccardo scoprono di non poter convivere

Gabriella accetterà l'anello di fidanzamento di Cosimo e riuscirà a chiarire la situazione con Salvatore. In seguito Umberto e Adelaide torneranno dall'America e sembreranno più uniti che mai. Frattanto arriverà il giorno delle nozze di Riccardo e Ludovica, ma non tutto andrà come previsto dalla sposa, il giovane Guarnieri infatti deciderà di annullare il matrimonio, poiché si renderà conto di amare ancora Nicoletta e si precipiterà da lei. Successivamente Nicoletta e Riccardo scopriranno di non poter convivere finché non sarà ufficializzato l'annullamento del matrimonio della donna alla Sacra Rota. I due saranno desiderosi di vivere insieme, così prenderanno un'improvvisa decisione: si trasferiranno a Parigi insieme alla piccola Margherita.

Infine, Adelaide e Umberto verranno a conoscenza dell'improvvisa scelta di Riccardo e Nicoletta, così non potranno che essere felici per loro.