Il Paradiso delle Signore con le nuove puntate torna su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre in prima visione assoluta. Le trame entrano nel vivo e al grande magazzino ognuno ha qualche tormento con il quale convivere. Clelia, dispiaciuta per quanto successo con Luciano, prova a riavvicinarsi a lui ma senza alcun successo. Intanto, Marta e Vittorio sono felicissimi di aver ottenuto da Don Saverio la custodia della neonata, che chiamano Anna; qualcosa però non va per il verso giusto e la bimba inizia a stare male.

Anche il piccolo Matteo, il figlio di Angela, non sta bene. Il bambino soffre di crisi respiratorie ma sarà proprio la giovane Barbieri a intervenire.

Tensione a casa Guarnieri, con Umberto angosciato per le mancate notizie di Adelaide. Dove sarà finita la contessa?

Il Paradiso delle Signore spoiler puntate dal 14 al 18 settembre

Nella puntata di lunedì, Maria torna a casa dalla Sicilia e viene accolta con calore dagli Amato. A stare bene in sua compagnia sembra essere Rocco. Nel frattempo, Marta passa tutto il suo tempo con la neonata abbandonata che ha trovato davanti al Paradiso delle Signore. Umberto ha paura che la figlia le si affezioni troppo e teme in una ennesima delusione.

Don Saverio affida la neonata a Marta e Vittorio, che decidono di chiamarla Anna. A casa Cattaneo regna il silenzio e l'astio e Luciano, stanco del clima pesante, decide di partire per Bari e raggiungere Nicoletta, in crisi coniugale con Cesare.

Un mancato matrimonio

Roberta è indecisa riguardo i suoi sentimenti. Chi sceglierà tra Federico e Marcello? Entrambi non sono disposti a cedere e continuano a lottare per conquistare il sui cuore. Intanto, Luciano e Clelia si salutano con freddezza prima che il ragioniere parta per Bari.

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata di martedì raccontano che Umberto scopre un dettaglio decisamente allarmante su Adelaide: la contessa ha trasferito il suo patrimonio su un altro conto bancario e di lei non vi è alcuna traccia.

Ludovica e Riccardo scelgono Vittorio e Marta come testimoni. Il giovane Guarnieri, guardando l'abito con il quale avrebbe dovuto sposare Nicoletta, è assalito dalla malinconia per il suo mancato matrimonio.

La piccola Anna sta male

Nella puntata della soap Il Paradiso delle Signore di mercoledì, Vittorio e Umberto partono per Torino alla volta dell'Expo, un evento importante per mettere in buona luce il grande magazzino.

Conti non è sereno perché la notte precedente la piccola Anna non è stata bene.

Agnese resta in Atelier per cucire il bellissimo abito di nozze di Ludovica e riceve l'inaspettata visita di Armando, che le porta la cena. Nel frattempo, Rocco e Maria passano del tempo insieme, avvicinandosi sempre di più. Angela, dopo aver ricevuto la telefonata di Marta, corre a casa sua per prendersi cura di Anna, con una forte febbre.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore: arrivederci Angela

Nell'episodio di giovedì, Vittorio torna da Torino e propone a Marta di adottare Anna. La richiesta, ovviamente, è accolta con gioia. L'intervento a latere di Umberto, in occasione dell’inaugurazione dell’Expo, ha riscosso successo e il commendatore viene accolto da un commosso applauso al Circolo.

Guarnieri però deve fare i conti con una scoperta inquietante: Achille Ravasi è già sposato con una donna americana.

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì 18 settembre rivelano che gli Aliprandi saranno in apprensione per Matteo, in quanto soffre di crisi respiratorie. Angela li contatta per dare loro indicazioni su come curare il piccolo. Gli Aliprandi, riconoscenti alla giovane Barbieri, accettano l'idea di portarla con loro in Australia.