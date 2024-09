Le anticipazioni La Promessa che arrivano dalla Spagna vedranno Lorenzo mostrare un po' di umanità e andare contro Cruz: ''I tuoi desideri su Curro diventeranno incubi'' le dirà, impaurito dalla sua crudeltà. Parole che non la toccheranno affatto, visto che il suo unico obiettivo sarà quello di tenere al sicuro il segreto su Alonso. A proposito di Alonso, si avvicinerà pericolosamente a Maria Antonia, la migliore amica di sua moglie. Non sa cosa lo aspetta.

Anticipazioni La Promessa: Alonso apre gli occhi sulla moglie

Alla villa arriverà Maria Antonia, la migliore amica di Cruz.

Sarà vicino a lei in momento molto difficile, quando Manuel deciderà di partire per il fronte. Del marchesino non si avranno notizie e Cruz sarà disperata, arrivando persino a organizzare una festa per il suo compleanno, ben sapendo che non potrà essere presente.

Nelle nuove puntate della soap ci sarà poi Pia terrorizzata dalla presenza di Gregorio, uscito di prigione per vendicarsi di lei e prendere il piccolo Dieguito.

Guai anche per Catalina che rischia di finire in manicomio per volere di Cruz, determinata a liberarsi di lei. La poveretta, ancora nell'hangar di Manuel, diffiderà di tutti e in particolare di Tadeo, certa che sia stato mandato dalla sua famiglia per portarla al sanatorio per sempre.

Alonso non sarà d'accordo con l'idea di Cruz e avrà un acceso confronto con lei. Capirà che non vi è modo di imporsi e sarà stanco di essere sempre trattato come una pezza da piedi. E così, ecco che si avvicinerà a Maria Antonia, dolce e pronta ad accogliere le sue perplessità che lo tormentano da tempo e che non lo rendono più felice accanto alla moglie.

Lorenzo spaventato dalla crudeltà di Cruz

Il capitano sarà impegnato nell'affare delle marmellate ma non potrà non spaventarsi davanti alla cattiveria di Cruz, che spera in una morte cruenta di Curro al fronte. Lorenzo proverà a farla ragionare: se il ragazzo che tanto odia perderà la vita, lo stesso potrà valere per Manuel, visto che è al suo fianco.

Alla villa tutti saranno in ansia per le sorti dei due giovani: Martina penserà a Curro giorno e notte, mentre Jana comincerà a perdere la speranza di rivedere il suo Manuel che, poco prima di partire, le ha chiesto di diventare sua moglie.

Le ipotesi sulle nuove trame: Cruz chiede perdono

Non è detto che Cruz continui a macchinare vendette contro chi intralcia il suo cammino. All'attivo ha molte malefatte - tra l'altro non ancora pagate - e potrebbe anche riflettere sui suoi errori, preoccupata per le conseguenze. Non escludiamo che possa redimersi e chissà, chiedere perdono a tutti coloro ai quali ha fatto del male, compreso Curro.