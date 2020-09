Movimentata la puntata di mercoledì 16 settembre della soap Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni svelano che Marta sarà in ansia per la piccola Anna, sofferente per la febbre alta. A correre in suo soccorso sarà Angela, dopo aver intercettato la telefonata della giovane Guarnieri.

Nel frattempo, tutto il personale del Paradiso delle Signore è in fermento per l'inaugurazione di Expo 61. L'evento è una grande vetrina per il grande magazzino e Vittorio deve raggiungere Torino per presenziarvi, anche se ciò significa lasciar sole Marta e Anna.

Il Paradiso delle Signore trama puntata di mercoledì 16 settembre

La piccola Anna è rimasta sveglia tutta la notte in preda all'agitazione. Marta, alle prime armi come madre, si è fatta prendere dal panico e ha fatto di tutto per calmare la neonata. La mattina seguente Vittorio dovrà partire per Torino, anche se vorrebbe rimanere con la moglie e Anna, specie dopo la nottata in bianco.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì, Riccardo e Umberto saranno in fermento per l'Expo e si prepareranno a dare il meglio. Nonostante Guarnieri abbia ricevuto l'onorificenza di presidente del comitato lombardo, non può non pensare ad Adelaide. Ogni giorno che passa, l'ansia di Umberto per la contessa aumenta: che ne è stato di lei e soprattutto, che cosa ha davvero in mente Achille Ravasi?

Salvatore con il cuore a pezzi

Brutto periodo per Salvatore, ormai convinto di aver perso per sempre la ragazza che ama. A consolarlo saranno ancora una volta Laura e Marcello. Intanto, Gabriella prova a tenere le distanze da Cosimo che, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Come rivelano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Barbieri continuerà a fare di tutto per avvicinarsi a Roberta, certo che prima o poi la giovane si decida a dargli una possibilità.

Agnese soccorre Marta e Anna, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Armando trova un pretesto per passare del tempo con Agnese. La dolce Amato ha deciso di lavorare fino a notte tarda in Atelier per confezionare in tempo l'abito da sposa di Ludovica che sfoggerà al matrimonio con Riccardo. Sarà così che Armando porterà la cena ad Agnese, un gesto che verrà senza dubbio apprezzato.

Intanto, Maria è a casa Amato e si occupa della cena. La presenza della bella Puglisi sembra non dispiacere affatto a Rocco. Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 mercoledì 16 settembre raccontano che la piccola Anna avrà la febbre alta. Marta sarà in ansia ma Angela, dopo aver intercettato la sua telefonata, arriverà a casa sua per prestare soccorso alla piccola.