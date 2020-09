Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo potrebbero tornare insieme e lasciare Milano. Queste sono le anticipazioni Il Paradiso delle Signore che arrivano dal sito di Marida Caterini. Pare che la notizia circolasse da tempo e ora, sempre secondo quanto riportato dalla fonte sopra citata, sembra che sia arrivato il lieto fine per Riccardo e l'unica donna che abbia mai amato davvero.

Le novità non sono finite qui. Le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore rivelano che Angela accetterà di partire per l'Australia in compagnia degli Aliprandi, la famiglia che ha adottato Matteo.

La proposta le arriverà dopo che avrà dato precise indicazioni su come far fronte alle pericolose crisi respiratorie del bimbo. La Venere scriverà una commossa lettera a Riccardo, nella quale lo ringrazierà per tutto ciò che ha fatto per lei e per l'amore che le ha donato nonostante le tante difficoltà che li hanno poi portati a separarsi.

Nei prossimi episodi inoltre, Luciano si renderà conto di aver bisogno di stare lontano da Milano e dalla situazione complicata che sta attraversando. Non solo dovrà affrontare la delusione per l'inganno di Clelia e Silvia (anche se stretto a fin di bene), ma sarà anche stanco di continuare a dividere la sua vita con una donna che non ama. La partenza del ragioniere per Bari sarà determinante.

Il Paradiso delle Signore, Nicoletta e Riccardo con il lieto fine

Luciano partirà per raggiungere Nicoletta, in crisi matrimoniale con Cesare. Stando a quanto riportato dal sito di Caterini, pare che per la giovane Cattaneo arrivi la fine del matrimonio e che torni a Milano con Margherita desiderosa di rifarsi una vita.

Qui potrà incontrare Riccardo, l'uomo che avrebbe dovuto sposare, se il destino non li avesse voluti dividere con tanta sofferenza.

Resta da chiarire come proseguirà la storia tra Ludovica e Riccardo. La bella Brancia ora è emozionata al pensiero delle nozze imminenti con il giovane Guarnieri e porta con sé il mistero della sua gravidanza, ancora rimasto nell'ombra.

Nel frattempo, Angela Barbieri lascerà la città per poter stare con suo figlio Matteo, un sogno che si realizza anche grazie al prezioso aiuto di Riccardo. Insomma, tutte circostanze che fanno presupporre il lieto fine tra Riccardo e Nicoletta. Enrico Oetiker dunque, potrebbe lasciare Il Paradiso delle Signore. Ricordiamo però ai lettori che le indiscrezioni sono state riportate dal sito di Marida Caterini e che non vi è ancora l'eventuale ufficialità della Rai. Non resta che attendere le prossime puntate per capire come evolverà questa emozionante (e inaspettata) storyline.