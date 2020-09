Il Grande Fratello Vip è iniziato all'insegna delle parolacce e degli insulti rivolti da Patrizia De Blanck agli autori e alla produzione del reality. Il risveglio di questa mattina non sembra essere stato dei migliori per la Contessa che, non solo si è lamentata per il materasso scomodo ma anche per le luci tenute accese durante la notte. Già nervosa dopo la notte travagliata, De Blanck ha inveito contro gli autori che, questa mattina, le chiedevano di indossare il microfono e cambiare le batterie. Regole che, a quanto sembra, la concorrente mal digerisce.

Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck furibonda di prima mattina

Già dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip, è emerso il temperamento tenace di Patrizia De Blanck che ha sdoganato le parolacce su Canale 5, come detto da Alfonso Signorini nella diretta di ieri sera. Il lessico colorito della Contessa ha fatto sì sorridere qualcuno, ma quanto accaduto in mattinata all'interno della Casa forse un po' meno. La contessa che dorme in una stanza separata dagli altri, si è lamentata del materasso non consono ai suoi problemi di schiena. Anche le luci tenute accese dal Grande Fratello per buona parte della nottata, non hanno facilitato il sonno della concorrente che, questa mattina ha manifestato tutto il suo nervosismo.

De Blanck minaccia di andarsene e ricopre di parolacce gli autori del Gf Vip

Raggiunti i suoi compagni in cucina, Patrizia De Blanck ha dato infatti il via ad un attacco furioso contro gli autori del Grande fratello: 'Io vi annuncio che me ne vado' ha esordito la concorrente che ha poi aggiunto: 'Non posso rimanere in questa casa'.

Nel frattempo proprio gli autori l'hanno invitata più volte a mettersi il microfono e a cambiare le batterie, scatenando ulteriormente la sua furia: 'ma quali batterie e microfono', continuando a sostenere di volersene andare.

Grande Fratello: De Blanck stizzita, Zorzi ha la febbre

Il video con lo sfogo mattutino di Patrizia De Blanck, la vede ancora inveire contro gli addetti ai lavori al grido di 'Che me ne frega del Grande fratello'.

Sembra che, proprio gli autori, abbiano rassicurato la concorrente almeno sul fatto del materasso, che probabilmente verrà sostituito con uno più consono alle sue esigenze.Per le altre regole, come quella di indossare sempre il microfono, dovrà suo malgrado adattarsi. Oltre alla sfuriata di De Blanck, il primo giorno del Grande Fratello Vip, ha visto subito il caso legato a Tommaso Zorzi. Il 25enne infatti, al termine della puntata di ieri sera, aveva la febbre. Niente di allarmante per il giovane influencer, ha assunto poi medicinali per la sinusite.