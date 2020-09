La prima stagione della fortunata soap opera Il Paradiso delle Signore è andata in onda su Rai 1 dall’8 dicembre 2015 al 26 gennaio 2016. Non ancora in formula quotidiana, la telenovela è stata trasmessa in 20 episodi totali. La storia si apre con una giovane donna siciliana, Teresa, alle prese con una cocente delusione d’amore. Dopo aver umiliato il fidanzato traditore davanti a tutti, il padre la spedisce a Milano per non affrontare i pettegolezzi del paese.

Anche a Milano, le cose per Teresa non sembrano andare come previsto. La ragazza viene derubata ma un ragazzo coraggioso la salva. Giunta al Paradiso delle Signore, scopre che il suo ‘’eroe’’ è proprio Pietro Mori, capo del grande magazzino.

Senza lavoro e senza casa, Teresa decide di dare una svolta alla sua vita partecipando alla selezione per commessa. In questo modo, spera anche di aiutare lo zio finito in cattive acque a causa dei debiti.

Il Paradiso delle Signore: Teresa nella morsa di Monica

Teresa non riesce a diventare una Venere e, come se non bastasse, viene emarginata e derisa dalle altre commesse per le sue origini meridionali e i modi di fare da ‘’paesana’’. Ma sarà proprio la sua genuinità a colpire Vittorio Conti, che decide di aiutarla. Il suo periodo di prova al grande magazzino non è facile, tra gelosie e sguardi di disprezzo. Teresa però è lusingata dalla corte del bel Vittorio.

Nel frattempo Monica, una delle Veneri, rischia di perdere il posto e così pensa bene di addossare la colpa alla povera Teresa.

La situazione però, volge a favore della ragazza, visto che Adelaide rimarrà incantata dalla sua gentilezza d’altri tempi e diventa una Venere a tutti gli effetti. Monica non si arrende e, decisa a mettere in cattiva luce la povera Iorio, la incolpa dei recenti furti avvenuti al Paradiso delle Signore.

Anche questa volta le andrà male perché Teresa scoverà il ladro e lo farà arrestare.

Teresa decide di lasciare Il Paradiso delle Signore

Il padre di Teresa vorrebbe riportarla in Sicilia, ma ormai la ragazza è inserita a Milano e se ne è innamorata. Vittorio la coinvolge nell'operazione commerciale dei grandi magazzini dedicata al Sud, che si rivela un successo.

Il burbero Iorio si decide a lasciare la figlia a Milano, seppur con una certa malinconia. Nel frattempo, Andreina cerca in tutti i modi di evitare un matrimonio ma finisce per essere umiliata da Pietro, l’uomo del quale è innamorata. Teresa e Pietro, durante un viaggio di lavoro finiscono per baciarsi e il loro avvicinamento fa bruciare di gelosia Conti.

Nel frattempo, Lucia è costretta a subire le minacce di Cazzaniga mentre la signorina Mantovani intraprende una relazione con Corrado. Teresa capisce che Pietro non ha intenzioni serie con lei, oltre ad avere un intreccio amoroso con Andreina. Affranta, la giovane prende la decisione di lasciare Il Paradiso delle Signore. Mori chiede in sposa Andreina mentre a Milano arriva il fratello di Teresa con una inaspettata novità: la vuole riportare in Sicilia per fare sposare il suo ex fidanzato Salvo.