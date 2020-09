Non c'è pace per i fan della serie turca DayDreamer, che ancora una volta dovranno fare delle rinunce. Con l'inizio dei tradizionali programmi autunnali, in particolar modo di Uomini e Donne, Mediaset ha dovuto sospendere la messa in onda quotidiana di DayDreamer. Nonostante i buoni ascolti televisivi, la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir è stata spostata sia nel pomeriggio di sabato e domenica, che in prima serata di lunedì, ma a quanto pare ci sarà un'ennesima variazione del palinsesto.

DayDreamer non sarà trasmesso nel pomeriggio di domenica

Ormai da tempo si era constatato che, con l'inizio dei consueti programmi Mediaset, la serie turca avrebbe subito qualche variazione nel palinsesto.

Con l'inizio di Uomini e Donne la trasmissione con protagonisti Can e Sanem è stata spostata nel day-time del weekend. Lunedì 7 settembre, inoltre, è stato possibile gustarsi la serie anche in prima serata.

Attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset, invece, è possibile constatare che purtroppo Daydreamer - Le ali del sogno dovrà rinunciare al day-time di domenica 20 settembre, anche se al momento non è dato sapere se tale variazione proseguirà anche per le prossime domeniche. Intanto gli ascolti domenicali sembrano essersi rivelati di gran lunga più bassi rispetto a quelli delle puntate trasmesse durante l'estate o nella fascia del sabato. Si parla di 1.760.000 spettatori, con uno share del 12,9%.

Programmazione Mediaset di domenica 20 settembre

Nessuna variazione sembra essere prevista per le altre trasmissioni come Beautiful, Il segreto e Una vita. Dalla guida tv ufficiale Mediaset del 20 settembre si evince che la soap opera statunitense andrà in onda dalle ore 14 alle 14:30, dopodiché incominceranno le due soap spagnole: Il segreto sarà trasmesso sino alle 15:30, mentre Una vita fino alle 17:10.

In seguito ci penserà Barbara d'Urso a intrattenere i telespettatori con il suo Domenica live. Ogni lunedì sera, invece, andrà in onda il Grande Fratello Vip. A meno di ulteriori cambi di palinsesto, DayDreamer potrebbe essere trasmesso solamente il sabato pomeriggio alle 14 circa. Can e Sanem delizieranno i loro affezionati telespettatori fino alle 16.

Anticipazioni sabato 19 settembre: Sanem rinchiusa in un bagno, viene ritrovata da Can

Nel prossimo appuntamento del 19 settembre Sanem affronterà un'altra battaglia legata alla presentazione della campagna per la Compass Sport. Il tutto per lei non sarà una passeggiata, dato che verrà ostacolata in più modi dalla perfida Aylin. Nel giorno della presentazione, dopo mille peripezie, Sanem verrà rinchiusa in un bagno e liberata da Can. I due decideranno di trascorrere la serata insieme, ma i guai non saranno ancora finiti. Can e Sanem verranno intravisti da Melahat.