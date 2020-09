Clelia e Luciano de Il Paradiso delle Signore potrebbero avere un futuro insieme. A farlo intuire sono Giorgio Lupano ed Enrica Pintore in un'intervista video rilasciata a Tv Serial. Le riprese ormai sono ricominciate e le trame sono entrate nel vivo.

Il ragionier Luciano e la bella Calligaris avranno dei problemi dopo la scoperta dell'inganno di Clelia che, in combutta con Silvia, ha fatto credere a Cattaneo di aver messo a disposizione la somma di denaro necessaria a far operare Federico in Svizzera affinché potesse recuperare l'uso delle gambe.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Federico tornerà dalla Svizzera con una bellissima notizia: può camminare ed è deciso a recuperare il suo rapporto con Roberta.

Nello stesso tempo, Luciano partirà per Bari con l'intenzione di stare vicino alla figlia, in crisi coniugale. Sarà anche l'occasione per stare lontano da due donne che, sebbene per motivi diversi, lo hanno deluso: se Silvia per tutti questi anni gli ha nascosto la vera paternità di Federico, Clelia gli ha mentito riguardo il denaro recuperato per far operare il figlio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Enrica Pintore: 'Copioni modificati'

Le riprese della soap Il Paradiso delle Signore sono ricominciate, ma non senza difficoltà per via delle norme di sicurezza necessarie. A parlarne è il volto di Clelia Calligaris, ovvero l'attrice Enrica Pintore: ''I copioni sono stati modificati per rispettare i protocolli''.

Giorgio Lupano ha proseguito dicendo: ''Hanno tolto baci e abbracci''.

Un cambio di programma che, inevitabilmente, influirà anche sul rapporto tra Luciano e Clelia, da sempre innamorati ma impossibilitati a vivere la loro storia alla luce del sole. ''Proprio quando poteva arrivare il bacio qualcuno telefonava o succedeva qualcosa'', ha svelato l'attore, che ha aggiunto: ''Nei nuovi episodi ci saranno altri personaggi, alcuni anche molto giovani e ci sarà anche un ritorno''.

Un bacio inevitabile

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore era previsto un bacio tra Clelia e Luciano, come ha rivelato Giorgio Lupano a Tv Serial: ''Era previsto, inevitabile e quel bacio ci voleva in quel momento''. Lo staff ha comunque lavorato d'eccellenza per garantire la massima sicurezza ad attori e operatori, con misure atte a garantire la distanza e tamponi.

Dunque, dopo essersi sottoposti al test sierologico ed essere risultati negativi, Enrica Pintore e Giorgio Lupano hanno potuto registrare in completa sicurezza. Come ha raccontato l'attrice: ''Dopo i test abbiamo continuato a girare come previsto dal copione''. Dalle parole di Pintore, si può intuire che c'è un possibile futuro per Clelia e Luciano e chissà, forse nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la coppia potrà vivere liberamente il proprio amore.