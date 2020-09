Interessanti novità accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 7 all'11 settembre su Rai Uno. Gli spoiler raccontano che Marcello si avvicinerà a Roberta mentre Luciano Cattaneo scoprirà che sua moglie Silvia e Clelia Calligaris hanno mentito sui soldi trovati per l'operazione del figlio Federico.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 7-11 settembre: Clelia accusa dei sensi di colpa

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 settembre su Rai Uno raccontano che Riccardo informerà Ludovica di aver intenzione di aiutare Angela a ricongiungersi col figlio.

Brancia fingerà di appoggiare il suo promesso sposo. Intanto al grande magazzino il clima inizierà a essere più disteso dopo che Vittorio è riuscito a riappacificare Gabriella e Agnese. Le due donne, infatti, decideranno di abbassare l'ascia di guerra dopo i problemi sorti con Salvatore. Delfina regalerà al figlio Cosimo un prezioso anello da regalare a Rossi in occasione della proposta di nozze.

Luciano inizierà a pagare a rate il debito contratto con Clelia per l'operazione del figlio. A tal proposito, Calligaris accuserà dei sensi di colpa per aver ingannato il ragionier Cattaneo. Allo stesso tempo giungerà un telegramma da parte di Adelaide in viaggio di nozze in America con Achille. Umberto sarà stranamente preoccupato in quanto crede che il messaggio non sia scritto di suo pugno.

Federico non riesce a perdonare Roberta

Nelle puntate della soap opera italiana in programma dal 7 settembre su Rai Uno, Federico non riuscirà a perdonare il tradimento di Roberta, nonostante le parole del padre. Marcello approfitterà del loro addio per avvicinarsi alla Pellegrino. In seguito, ci saranno belle notizie per il giovane Cattaneo che tornerà sulle sue gambe dalla Svizzera per riabbracciare il padre.

Un momento che commuoverà tutti i fan. Qui, l'ex militare deciderà di avere un confronto con l'ex fidanzata, se non la trovasse in compagnia del Barbieri. A tal proposito, i due giovani avranno una violentissima discussione con grande dispiacere della Venere.

Luciano capisce di essere stato ingannato da Silvia e Clelia

Riccardo incontrerà il padre adottivo del figlio di Angela. Purtroppo l'uomo non sarà disposto a venire incontro al desiderio della ragazza. Luciano, invece, scoprirà di essere stato ingannato da Silvia e Clelia sui soldi avuti per l'intervento del figlio. Per questo motivo, l'uomo si sentirà tradito da Calligaris, della quale aveva fiducia assoluta nonostante sia stata una bugia a fin di bene. Roberta sarà al centro di un triangolo amoroso. Infatti, sarà chiamata a scegliere tra Marcello e Federico, sempre più intenzionati ad avere la meglio su di lei. Salvatore, invece, assisterà alla dichiarazione d'amore di Cosimo per Gabriella.

Infine Marta troverà una neonata abbandonata davanti alla vetrina del grande magazzino.