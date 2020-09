Nel corso dell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 5 ottobre Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) sarà sincera con la madre Silvia (Marta Richeldi). Quest’ultima appenderà che sua figlia nonostante la lunga permanenza a Bari continua a provare dei forti sentimenti per Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), il padre biologico della nipote Margherita.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) invece soffriranno molto per non essere riusciti a prendere in adozione la piccola Anna, come tanto desideravano.

Il Paradiso delle signore, trama 5 ottobre: Armando offre il suo aiuto a Salvatore e Marcello

Le anticipazioni della 156^ puntata della fiction daily di Rai 1 in programmazione lunedì 5 ottobre, segnalano che Roberta (Federica De Benedittis) pur non sapendo che Cosimo (Alessandro Cosentini) ha fatto una proposta di matrimonio a Gabriella (Ilaria Rossi) comincerà a sospettare. Alla venere non passerà di certo inosservato lo strano atteggiamento della sua coinquilina per non aver fatto ancora nessuna mossa con Bergamini. Nicoletta dopo aver sorpreso i propri cari con il suo ritorno inaspettato a Milano, si recherà al paradiso per salutare le sue amiche. Nel lussuoso magazzino la giovane Cattaneo rivedrà anche Riccardo, che subito dopo si presenterà a casa dei Cattaneo per riabbracciare la figlia Margherita.

Intanto per Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) sarà sempre più complicato riuscire a ottenere i permessi per tenere aperta la caffetteria anche di sera: tuttavia, a intervenire in aiuto dei due baristi ci penserà ancora una volta Armando (Pietro Genuardi).

Vittorio e Marta disperati a causa della piccola Anna, Nicoletta ancora innamorata di Riccardo

Nel contempo Vittorio e Marta faranno fatica ad abituarsi a vivere senza avere con loro la piccola Anna: purtroppo i due coniugi sentiranno parecchio la mancanza della neonata. A questo punto Agnese (Antonella Attili) non appena vedrà il direttore Conti sempre più amareggiato, lo inviterà a fare un viaggio con la moglie.

Per finire Riccardo ammetterà alla sua promessa sposa Ludovica (Giulia Arena) di aver incontrato Nicoletta. Quest’ultima invece pur non avendo vissuto per parecchi mesi nel capoluogo lombardo, non nasconderà alla madre Silvia che il suo cuore continua a battere per il primogenito di Umberto Guarnieri.