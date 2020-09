Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Nicola Vivarelli, alias Sirius. Secondo quanto riferito dalla blogger campana, il corteggiatore di Uomini e donne sarebbe stato avvistato in un hotel in compagnia di una donna, che non farebbe parte del parterre del dating show condotto da Maria De Filippi.

Le parole di Deianira

Nicola Vivarelli è approdato a Uomini e Donne lo scorso maggio per conoscere Gemma Galgani. Sebbene all'inizio le cose tra i due andassero a gonfie vele, quest'estate la dama torinese ha deciso d'interrompere la conoscenza. Vivarelli, vista la fine con Gemma, ha deciso d'intraprendere una frequentazione (all'interno del programma) con Selene Querulo.

Deianira Marzano, però, ha riportato su Instagram una segnalazione ricevuta da una sua follower, che recitava così: "C'è Nicola in un hotel con una donna che non è in trasmissione". A quanto pare il protagonista di Uomini e Donne avrebbe anche fatto un richiesta esplicita: "Ci ha chiesto di non fare foto".

Deianira Marzano non si è tirata indietro dall'esprimere un suo giudizio personale. La blogger si è domandata come mai il ragazzo continui a cercare l'amore a Uomini e Donne, quando fuori dagli studi Mediaset non ha problemi a trovare una donna.

In realtà non è la prima volta che arrivano delle segnalazioni su Vivarelli. Il giovane, dopo il suo arrivo nel programma di Maria De Filippi, era stato "accusato" di avere una relazione segreta.

Anche la sua ex fidanzata si è sempre detta "perplessa" sulla volontà di Nicola di corteggiare Gemma.

Vivarelli sulla rottura con Gemma: 'Non c'era interesse'

Messa la parola fine con Gemma Galgani, Nicola Vivarelli ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne, dove ha espresso il suo più totale rammarico per come sono andate le cose con la dama torinese: "Da parte sua non c'era vero interesse.

Se ci tieni a una persona la vedi, la cerchi". Il ragazzo si è detto sereno, visto che ha cercato di fare il possibile per trascorrere del tempo insieme a lei.

Durate la prima puntata stagionale di Uomini e Donne, Nicola non ha porto il suo saluto a Gemma, dopo mesi che non si vedevano. Il ragazzo si è pentito di tale gesto e per questo motivo le ha rivolto le sue scuse: "Ho sbagliato e per questo ho chiesto scusa a Gemma con una rosa bianca.

Ero troppo preso dalla delusione e ho agito d’istinto. Sono una persona che quando sbaglia sa riconoscere gli errori".

Vivarelli ha anche dato uno spiraglio di speranza in merito a un'eventuale amicizia con Valentina Autiero: "È una donna simpatica e bella, ma non rispecchia i miei canoni caratteriali. Potremmo diventare ottimi amici".