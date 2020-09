Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 lunedì 28 settembre alle 15:55. Le anticipazioni si concentrano su Umberto che, una volta arrivato a New York, si mette immediatamente alla ricerca di Adelaide. Quanto scoperto su Ravasi è allarmante. Non solo è già sposato con una donna americana dal dubbio passato ma non è nemmeno chi dice di essere.

Ravasi infatti non è un imprenditore ma un medico che, nella sua carriera, ha messo in atto un ricatto. Umberto, disposto a tutto pur di trovare sana e salva la contessa, è persino andato al Circolo armato per affrontare Lucarelli. La corsa contro il tempo è iniziata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di lunedì 28/9

La vita con la piccola Anna è meravigliosa. Vittorio è un vulcano di idee, tanto da aver lanciato una linea di abbigliamento dedicata alla prima infanzia, mentre Marta può finalmente apprezzare la vita da mamma. Purtroppo però, i Conti hanno scoperto che non possono adottare la piccola.

A causa di un cavillo legale, Anna non può essere adottata legalmente e per risolvere la situazione è indispensabile che venga rintracciata la sua madre naturale. Ovviamente, Marta e Vittorio non sono disposti ad arrendersi e si promettono di fare il possibile per realizzare il loro sogno.

Il sospetto di Federico su Roberta

Nella puntata in prima visione Tv Il Paradiso delle Signore, Federico non riuscirà ad accettare l'idea che Luciano abbia potuto tradire Silvia.

Nello stesso tempo, non capirà come mai sua madre sembri indifferente alla cosa. Ormai disilluso dall'amore e con tanto risentimento, il giovane Cattaneo inizierà a maturare l'idea che Roberta sapesse della relazione tra Luciano e Clelia.

Nel frattempo, Marcello e Salvatore pensano a dove trascorrere le vacanze.

A causa delle cattive acque in cui versa la Caffetteria però, realizzano che il loro resterà solo un sogno. Armando proverà a dare loro un'idea, ovvero di comprare una bici e formare una squadra.

Umberto arriva a New York, nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Ludovica preme per la realizzazione del suo abito da sposa.

Agnese e Gabriella fanno il possibile ma non basta per accontentare le pretese della bella Brancia. A quel punto, Maria viene assunta ufficialmente al Paradiso delle Signore, così da dare una mano alle due per finire il vestito.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 28 settembre su Rai 1 raccontano poi che Umberto arriverà finalmente a New York. Il commendatore telefonerà subito a Riccardo per poi mettersi alla ricerca di Adelaide che, con tutta probabilità, si trova in pericolo nelle mani del pericoloso Achille. Umberto farà in tempo a salvare la contessa? Staremo a vedere.