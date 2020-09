Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda dal 5 all'11 ottobre 2020 rivelano che sono in arrivo dei nuovi colpi di scena. Ledesma, per esempio, chiederà di accelerare i preparativi per le sue imminenti nozze salvo poi scoprire il piano diabolico che Emilio sta mettendo a punto per interrompere il loro fidanzamento. Occhi puntati anche su Felipe che, in questi nuovi episodi della soap spagnola, darà un duro colpo a Genoveva lasciandola a dir poco senza parole.

Una vita, anticipazioni 5-11 ottobre 2020: Liberto avverte una presenza strana al fiume

L'uomo, infatti, troverà il coraggio di confessarle che non l'ha mai amata e che per tutto questo tempo in cui sono stati assieme, l'ha soltanto "sfruttata" per poter arrivare alla sua ripicca nei confronti di Bryce e recuperare i soldi dai vicini.

Un vero e proprio colpo di scena spiazzante per Genoveva, la quale resterà sotto choc quando scoprirà che l'uomo che ama in realtà la odia e la disprezza.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda fino all'11 ottobre rivelano che Liberto, uscito dal carcere, non riuscirà più a dare un senso alla sua vita in seguito alla decisione di Rosina di abbandonare definitivamente Acacias 38.

L'uomo così deciderà di recarsi al fiume dove era solito trascorrere dei momenti sereni e spensierati in compagnia della sua dolce metà. Qui comincerà a scrivere delle parole su un foglio, che tuttavia deciderà di non gettare in acqua. E sarà in quel momento che Liberto non potrà fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime, ripensando alla serenità e alla felicità ormai andata con la sua amata Rosina.

Tuttavia a un certo punto avverrà qualcosa di strano. Liberto avvertirà una presenza misteriosa al fiume: gli alberi che si trovano dall'altra parte cominceranno a muoversi, proprio come se ci fosse qualcuno nascosto. Ma è davvero così?

Genoveva giura che si riprenderà Felipe

Gli spoiler della nuova settimana di Una vita, inoltre, rivelano che Ledesma comincerà a tenere "sotto scacco" Emilio, fino ad arrivare alle minacce.

Nel caso in cui l'uomo dovesse portare avanti la sua frequentazione con Cinta, Ledesma non si farà alcun problema a svelare cosa è successo a Valdeza.

A quel punto, dopo aver avuto un incontro con Camino, la ragazza deciderà di rinunciare definitivamente all'amore che prova nei confronti del giovane Emilio Pasamar, così da poterlo proteggere.

Intanto Genoveva non si rassegna all'idea di essere stata lasciata da Felipe e giurerà davanti a Ursula che farà di tutto per riprendersi l'uomo che ama. Cosa avrà intenzione di fare? La verità nel corso delle prossime puntate della soap in programma dal 12 ottobre su Canale 5.