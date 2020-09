Le vicende della dodicesima stagione della soap opera Il Segreto ambientate a Puente Viejo, riescono sempre a stupire. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 13 al 19 settembre 2020 a partire dalle 16:10, Francisca Montenegro approfitterà del momento in cui Isabel de Los Visos non si troverà a Puente Viejo per agire.

La storica darklady dello sceneggiato sarà decisa a lasciare la tenuta della marchesa, dopo aver letto una notizia riguardante la strategia di Eulalia Castro per scoprire il suo nascondiglio segreto.

Il Segreto, spoiler fino al 19/09: Tomas sorprende Marcela e Matias insieme

Le anticipazioni delle puntate in programma su Canale 5 da domenica 13 a sabato 19 settembre 2020, raccontano che Ignacio farà sapere a Pablo per quale motivo molte persone lo odiano. Intanto Inigo sospetterà di Isabel, quando gli dirà di non poter lasciare Puente Viejo in sua compagnia. Nel contempo Tomas, dopo aver sorpreso Marcela e Matias in atteggiamenti amorosi, scatenerà la sua rabbia litigando con Adolfo. Ignacio, dopo essere stato invitato da Marta ad assumere un altro responsabile per la fabbricazione dei nuovi barattoli, offrirà il posto di lavoro ad Adolfo.

Successivamente Alicia, Damian, e Matias faranno capire di avere delle idee politiche diverse.

Intanto Mauricio vorrà fondare un consiglio comunale rappresentato dai vari ceti sociali: l’idea del sindaco non verrà appoggiata da Ignacio, invece Marta sarà favorevole. Il capitano Huertas darà delle istruzioni a Pablo su come comportarsi, per mettersi in salvo quando non si troverà a Puente Viejo.

Antonita preoccupata, Ignacio convince Pablo a partire

A questo punto Isabel darà il suo consenso ad Adolfo per poter mettere piede nella fabbrica di Ignacio, mentre Encarnacion senza rendersene conto farà sapere ad Alicia e Pablo le ultime novità della villa. Nel frattempo la marchesa de Los Visos non vedrà l’ora di trascorrere le vacanze di natale con il suo misterioso interlocutore.

Antonita si preoccuperà al pensiero di dover restare da sola con Francisca, quando la sua padrona partirà. Adolfo dopo aver regalato un anello di fidanzamento a Rosa, verrà messo in guardia da Tomas. Quest'ultimo avrà il timore che sua madre abbia accettato di far lavorare suo fratello per Solozabal per fargli spiare ogni mossa del rivale. Mauricio proporrà a Matias di diventare consigliere comunale. Onesimo invece vincerà la lotteria grazie a Dolores. Isabel specificherà ad Inigo di essere libera di fare ciò che vuole.

In seguito Pablo si rifiuterà di lasciare il quartiere su ordine di Ignacio, mentre Francisca si accorgerà tramite un annuncio pubblicato su un quotidiano che Eulalia sta cercando di farla uscire allo scoperto.

Purtroppo Antonita confesserà alla moglie di Raimundo che Isabel starà fuori per due settimane. Pablo cambierà idea, quando Ignacio gli ribadirà che l’unico modo per sfuggire alla morte è quello di recarsi in America.

Adolfo delude Rosa, Francisca vuole uscire allo scoperto

Solozabal chiederà ad Adolfo e Tomas di passare la notte della vigilia insieme a lui: quest’ultimo rifiuterà l’invito dell’uomo d’affari. Dolores dopo aver pagato le multe farà i conti con Tiburcio, che sentirà la mancanza di Meliton. La piccola Belen trascorrerà le festività natalizie con il padre Hipolito rendendo felice la nonna, invece Matias dirà ad Alicia che diventerà consigliere comunale. Carolina ascolterà una conversazione di Encarncacion e Urrutia: per fortuna quest’ultimo non confesserà alla terzogenita di Ignacio il segreto che stava per far venire alla luce.

Marta vorrà migliorare le condizioni di vita dei più bisognosi, mentre Rosa ci rimarrà male quando Adolfo le dirà che non cenerà con lei la notte della vigilia ma a La Habana con Tomas e Inigo. Matias inviterà Marcela a perdonarlo per gli errori che ha commesso con lei e Camelia.

Intanto Tiburcio sognerà di cantare con Meliton, mentre Ignacio cercherà di contattare la moglie. Non appena sarà mezzanotte i cittadini si faranno gli auguri nella piazza. Adolfo e Damian continueranno ad essere ai ferri corti, mentre Alicia si renderà conto di dover prendere le distanze da Matias dopo aver avuto un nuovo diverbio. Marta farà sapere a Mauricio di voler avere il ruolo di consigliere comunale per aiutare i più poveri.

Per finire Francisca tenderà una trappola ad Antonita per poter uscire dal padiglione de La Habana.