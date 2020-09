DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir, tornerà in onda sabato 12 settembre su Canale 5 con una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni di questo nuovo episodio rivelano che Sanem Aydin avrà un chiarimento con Emre, il quale si dirà disposto a cacciare Aylin dalla Fikri Harika solo se lei accetterà il suo accordo. L'aspirante scrittrice convincerà Ceycey a tenere d'occhio gli spostamenti del minore dei fratelli Divit poiché continuerà a non credere nella sua buonafede. Can, invece si recherà da Enzo Fabbri per parlargli di persona, mentre Ceyda farà un regalo al fotografo.

DayDreamer, anticipazioni puntata del 12 settembre: Sanem si reca da Emre per avere un chiarimento

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer, che verrà trasmessa sabato 12 settembre, rivelano Can si recherà arrabbiato negli uffici di Fabbri per avere un confronto di con lui. Intanto scoprendo che il fotografo lo sta cercando, l'imprenditore Italo-francese deciderà di nascondersi. Nel frattempo il minore dei fratelli Divit avrà una dura litigata con Aylin proprio all'interno della Fikri Harika, dinanzi a tutti i dipendenti. A questo punto Sanem andrà da Emre per provare ad avere un chiarimento: in questa occasione il giovane si dirà intenzionato a licenziare la sua ex fidanzata dall'agenzia pubblicitaria a patto che anche lei lasci la sede lavorativa.

In seguito, l'aspirante scrittrice dovrà far fronte anche alla sua gelosia a causa di Ceyda, la quale sembra molto determinata a conquistare il cuore di Can. Osman, dopo aver telefonato a un'azienda insieme a Muzaffer, verrà chiamato per fare un colloquio. La mattina dopo, il macellaio avrà un incontro con Leyla che non andrà nel migliore dei modi.

Il fotografo scatenerà la furia di Deren, non appena le comunicherà che a presentare la campagna pubblicitaria della Compass Sport sarà Sanem.

Sanem non si fida della buonafede di Emre

Le anticipazioni di DayDreamer, della puntata del 12 settembre, rivelano che Ceyda cercherà sempre più spesso di incontrare Can in ufficio.

Successivamente la proprietaria dell'azienda di prodotti sportivi regalerà al figlio minore di Aziz una macchina fotografica di antiquariato. A tal proposito, la vicinanza tra i due susciterà anche la gelosia di Deren, oltre che quella di Sanem. Intanto quest’ultima, per tenerli sotto controllo, si offrirà insieme ad Ayhan di andare a lavorare nella palestra che frequenta spesso il fotografo. Nel frattempo l'aspirante scrittrice continuerà a non credere alla buonafede di Emre, tanto che convincerà Ceycey a spiare i suoi spostamenti. Quest'ultimo, dopo aver ascoltato una telefonata il cui il minore dei Divit faceva il nome di Aylin, deciderà con Sanem di seguirlo per smascherarlo. Purtroppo, i due quando arriveranno al ristorante scopriranno che la donna dell'appuntamento non è Aylin.